Ballando con le Stelle, una talpa rivela: “Con quel suo viso d’angelo è il vero veleno”

Tensioni e accuse dietro le quinte di Ballando con le Stelle: una talpa racconta retroscena, veleni e sospetti tra i concorrenti dello show di Milly Carlucci.

Negli studi di Ballando con le Stelle l’atmosfera non sarebbe così distesa come appare in prima serata. Tra prove, coreografie e sorrisi davanti alle telecamere, dietro le quinte sembrano muoversi tensioni sotterranee, sussurri e accuse che, settimana dopo settimana, alimentano il gossip attorno allo show di Milly Carlucci. A far emergere questi retroscena è una voce anonima, una vera e propria “talpa” che racconta ciò che accade nei corridoi dell’Auditorium Rai del Foro Italico, sollevando più di un polverone. Questa volta, nel mirino dell’insider finiscono alcuni dei protagonisti più noti del cast, con rivelazioni che parlano di malumori, presunti favoritismi e accuse tutt’altro che leggere.

Le voci dal backstage e i primi attriti

A firmare le indiscrezioni è “Roberto Ballet”, nome dietro cui si nasconderebbe l’infiltrato che scrive sul settimanale Gente. Secondo quanto riportato, il clima dietro le quinte dello show di Rai1 sarebbe reso teso anche da questioni organizzative apparentemente banali, come la gestione del reparto trucco e parrucco.

“La talpa” racconta infatti: “Il reparto trucco e parrucco è tutto per Andrea Delogu e Fabio Fognini. Truccatori e parrucchieri mal sopportano sia le bizze di Martina Colombari che le malattie esasperate di Francesca Fialdini”. Parole che lasciano intendere una certa insofferenza tra gli addetti ai lavori e che riaccendono i riflettori su dinamiche interne poco note al pubblico.

Non mancano, però, le smentite e i tentativi di rassicurazione. Milly Carlucci ha più volte ribadito che non esistono complotti né favoritismi e che molti dei rumor nati nel backstage vengono ingigantiti. Anche Martina Colombari, insieme a Francesca Fialdini, ha provato a spegnere le voci mostrando pubblicamente un clima di serenità.

Milly Carlucci – www.donnaglamour.it

L’accusa che scuote Ballando con le Stelle

Il punto più delicato arriva però nell’ultimo affondo dell’insider, che chiama direttamente in causa Martina Colombari. Secondo quanto riferito, una concorrente – rimasta anonima – avrebbe pronunciato parole durissime: “Con quel suo viso d’angelo è il vero veleno di questo Ballando”.

Sempre stando alla ricostruzione, la Colombari sarebbe accusata di aver “caricato” Fabio Fognini, riferendogli in privato presunte ingiustizie subite, poi raccontate dal tennista senza filtri. Un’accusa pesante, che riporta alla ribalta anche il cosiddetto “Lastra Gate”, già smentito dalla produzione. Milly Carlucci ha infatti assicurato che Martina Colombari e Barbara d’Urso non c’entrano nulla con la richiesta di vedere le lastre, cercando di chiudere definitivamente la polemica.

Come se non bastasse, la talpa ha lanciato un’ultima bomba, chiamando in causa Nancy Brilli. Secondo lo scoop rilanciato anche da FanPage, “una società di comunicazione certifica i voti social dello show, scovando quelli fasulli (e comprati) così da tagliarli. Pare che al ripescaggio quella che ha fatto più uso di voti fake sia stata Nancy Brilli”. Accuse tutte da verificare, ma che confermano il clima accesissimo.