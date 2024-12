Luca Favilla commenta la sua medaglia di bronzo a Ballando con le stelle e lancia una frecciatina a Bianca Guaccero e Pasquale La Rocca.

Luca Favilla, che insieme a Federica Nargi ha conquistato il terzo posto a Ballando con le stelle, non ha nascosto la sua delusione per non aver vinto il programma, nonostante fosse uno dei favoriti alla vittoria finale.

Intervistato a La volta buona da Caterina Balivo, Favilla ha lanciato una frecciatina rivolta ai concorrenti arrivati al primo e al secondo posto, cioè Bianca Guaccero, Pasquale La Rocca e altri concorrenti. Scopriamo che cosa ha detto.

Ballando con le stelle: le spinose dichiarazioni di Luca Favilla

Favilla ha dichiarato: “Sono contento di essere arrivato fino a questo punto, senza baci, senza innamoramenti e senza alcun tipo di annuncio“.

Con queste parole, ha fatto riferimento alla presenza di storie romantiche e momenti mediatici che hanno caratterizzato il percorso di altri concorrenti.

Qui il video dell’intervista che ha fatto discutere.

Luca Favilla era scatenato.

Questa comunque è la verità. Loro non hanno né messo in primo piano altro dal ballo né avuto sempre in bocca il nome di altri concorrenti (cercando anche di screditarli pur di far emergere se stessi)#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/iefOAMpiws — ⭐ (@de__sidera) December 23, 2024

Il ballerino ha messo in evidenza la sua esperienza “pura“, priva di elementi extraballando, e ha fatto intendere che la sua coppia non ha ricevuto lo stesso tipo di attenzione da parte dei media.

Favilla ha criticato anche la vittoria di Bianca Guaccero, la quale ha gareggiato insieme a Giovanni Pernice. Secondo Favilla, la vittoria di Guaccero è stata “troppo facile” e ha aggiunto che, se fosse stato presente come giudice Guglielmo Mariotto, la sua scelta sarebbe stata differente.

In effetti, Mariotto, assente per motivi di salute, ha rivelato di non aver mai tifato per Guaccero e ha lodato invece la performance di Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, ritenuti senza rivali.

Ballando con le stelle: il ruolo di Federica Nargi

Nonostante le polemiche, Federica Nargi ha cercato di alleggerire l’atmosfera e ha dichiarato che il terzo posto rappresenta comunque una grande soddisfazione.

La Nargi, che ha accompagnato Favilla durante il suo percorso, ha dichiarato: “Terzi in classifica, sul podio. È una soddisfazione già grande“.