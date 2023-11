Brutte notizie per i seguaci di Ballando con le Stelle, lo show di Rai1 con Milly Carlucci. L’ex giurato Rafael Amargo è stato arrestato.

I telespettatori che da anni seguono la trasmissione di successo di Rai1, Ballando con le Stelle condotta da Milly Carlucci, sono sicuramente rimasti sotto choc nell’apprendere dell’arresto di un ex giurato. Si tratta di Rafael Amargo, noto in Italia anche per la sua partecipazione a Pechino Express.

Ballando con le Stelle: arrestato Rafael Amargo

In queste ore si è sparsa la notizia dell’arresto di Rafael Amargo avvenuto in Spagna. L’uomo, star del flamenco, è finito in manette con la pesante accusa di traffico di droga. In attesa del processo si trova nel carcere di Soto del Real, a Madrid, e rischia 9 anni di reclusione per spaccio.

Dalle ricostruzioni che sono venute a galla dai media spagnoli e ripresa anche da quelli italiani, pare che il ballerino sia stato fermato dalle forze dell’ordine dopo una perquisizione nel suo appartamento. La polizia avrebbe trovato 100 grammi di metanfetamina, 40 grammi di ketamina e tre bottiglie di popper. Il trasferimento in carcere è scattato perché ha più volte violato l’obbligo di firma a cui era sottoposto in vista del processo.

Oltre ad essere abbastanza conosciuto in Italia per via della partecipazione come giurato a Ballando con le Stelle, Amargo era noto per Pechino Express a cui aveva preso parte con Olfo Bosè.

In Spagna, invece, è molto più famoso e anche per questo la notizia del suo arresto ha destato grande clamore.

