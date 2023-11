Come si tiene in forma Guendalina Tavassi? A svelarlo è stata la stessa influencer ed ex gieffe che ha un segreto molto speciale.

Molto seguita sui social, Guendalina Tavassi ha fatto dell’ironia e del suo essere sempre molto diretta la sua arma vincente. Anche nelle ultime ore, la donna non è stata da meno svelando, con grande simpatia, quale sia il suo vero segreto di bellezza per tenersi sempre in forma.

Guendalina Tavassi e il segreto del suo fisico

Guendalina Tavassi

Fisico bombastico, anche se spesso criticato per qualche ritocco, forse, di troppo, la bella Guendalina ha raccontato in che modo si tenga in forma e riesca a compensare anche qualche sgarro nell’alimentazione. Infatti, non è certo una notizia che l’ex volto del GF e dell’Isola dei Famosi, spesso, si congeda qualche strappo culinario.

Su Instagram, la donna ha spiegato con una storia quale sia, o meglio, chi sia, la sua arma vincente per la linea. “Io mangio… tanto poi ci pensa lei”, ha scritto.

La Tavassi, infatti, si è mostrata alle prese con un massaggio alla parte inferiore del corpo. Sdraiata su un lettino, la donna ha fatto vedere come una massaggiatrice si stesse prendendo cura di lei, probabilmente per far drenare i liquidi in eccesso e tonificare glutei e gambe.

Al netto di questi trattamenti, però, chi segue la Tavassi sa bene che la donna abbia anche altri metodi. Infatti, il noto volto tv va parecchio in palestra e si allena molto spesso. Quindi, in realtà, dietro al suo segreto, oltre alle mani fatate e precise delle massaggiatrici, c’è anche tanto sudore.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della donna condiviso per Halloween dove è possibile vedere sia il suo fisico sempre perfetto ma anche il curioso travestimento scelto con un mix di sensualità e “oscurità”: