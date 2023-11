Ha replicato, probabilmente, ai commenti di critica per il suo nuovo taglio di capelli Clizia Incorvaia che ha dato una bella risposta a tutti.

Vista anche la sua attività da influencer sui social, Clizia Incorvaia viene spesso presa di mira da qualche haters. Probabilmente, questo è quello che le è accaduto nelle ultime ore dopo aver sfoggiato il nuovo taglio di capelli. La donna, infatti, ha pubblicato una risposta che è sembrata una vera e propria replica a qualche commento antipatico ricevuto.

Il nuovo look di Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

La questione che ha visto coinvolta la Incorvaia nelle ultime ore è relativa al suo nuovo look. In particolare all’ultimo taglio di capelli che lei stessa ha definito “bob” con tanto di hashtag #bobhaircut. Fin qui nulla di male dato che l’influencer sta decisamente bene. Eppure, qualcuno non sembra averla pensata in questo modo.

Una conferma possibile è arrivata da quello che è sembrato a tutti gli effetti uno sfogo personale della bella Clizia che con una storia Instagram ha scritto a proposito del suo look: “Una donna coi capelli corti non è più mascolina è, in realtà, una donna che ha saputo far emergere tutta la sua femminilità senza avere dovuto ricorrere a chiome voluminose e ben curate”.

Una frase giusta e che pare evidentemente indirizzata proprio al suo cambio di capigliatura che ha destato molti commenti da parte di chi la segue.

Al netto di queste parole, sotto all’ultimo contenuto social della bella Clizia si sono visti anche tantissimi commenti positivi di chi ha sottolineato esattamente come il “bob” le stia bene e la renda ancora più femmina e bella. L’importante, comunque, che il look piaccia alla diretta interessata e al suo Paolo Ciavarro…

Di seguito anche il post Instagram col nuovo taglio di capelli della donna: