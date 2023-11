Il significato della canzone Bagno a mezzanotte di Elodie: quello che c’è da sapere sul testo del singolo della cantante romana.

Tra i brani che hanno trascinato al successo l’album Ok. Respira di Elodie non è passato inosservato, grazie alle sue sonorità dance ma anche per merito di un video molto sensuale, per scelta ‘politica’ della stessa cantante, Bagno a mezzanotte. Lanciato il 9 marzo 2022 come secondo estratto dell’album pubblicato poco dopo Sanremo 2023, è stato scritto Elisa (presente anche come voce nel bridge), con la produzione di Zef e Marz.

Una canzone che ha accompagnato l’ascesa di Elodie per diversi mesi, diventando presto una delle preferite dalle radio italiane, oltre che una delle più apprezzate dal pubblico, anche per via di un progetto benefico che l’ha accompagnata nei giorni dell’uscita.

Bagno a mezzanotte di Elodie: il significato della canzone

Con Bagno a mezzanotte, nel marzo 2022, a pochi giorni dall’inizio di un conflitto sanguinoso, quello tra Russia e Ucraina, Elodie scelse di devolvere il ricavato del suo singolo a progetto benefici di Save the Children in Ucraina e nei paesi confinanti per distrubuire tutto l’occorrente per poter sopravvivere a una tragedia umana di dimensioni enormi.

Elodie

Al di là dello splendido gesto di generosità della cantante romana, Bagno a mezzanotte è però un brano che non parla né di guerra, né d’amore in senso stretto. Come raccontato dalla stessa artista, è un singolo “nato per ballare“, per “fare festa e stare svegli fino all’alba“. Una canzone d’amore che insegna come non si debba fare di qualcun altro la fonte della propria felicità.

Non c’è bisogno di confrontarsi con gli altri e di avere l’approvazione degli altri per essere felici. Serve invece essere indipendenti da questo punto di vista, serve amarsi in prima persona per poter raggiungere una gioia che possa poi essere condivisa anche con qualcun altro.

Un concetto chiarito, in pochissime parole, nel ritornello: “Uno, due, tre, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby“. Una frase che è diventata una sorta di mantra per l’estate 2022, trasformando questo brano incentrato sulla riconnessione con se stessi in un vero e proprio tormentone estivo in grado di mandare un messaggio importante: tutto il buono per le nostre relazioni anche con gli altri, nascono dal rapporto che abbiamo con noi stessi.

Bagno a mezzanotte di Elodie: il testo della canzone

Stare con te è facile, un po’ come sorridere,

come bere un sorso d’acqua.

È come stringere forte il cuscino

e mille fate che poi danzano, ma solo

luce e solo polvere.

Cos’è che mi trascina verso te?

E io non lo so, forse stanotte morirò

tra le tue braccia come in un vecchio film in bianco e nero…

