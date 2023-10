Elodie ha replicato contro chi l’ha presa di mira per il suo ultimo videoclip musicale, dove è ritratta completamente senza veli.

Da tempo Elodie è al centro di aspre polemiche per le foto e i video in cui appare in abiti succinti o completamente senza veli e stavolta lei stessa ha voluto replicare a tono alle polemiche che l’hanno vista protagonista. Durante la conferenza stampa dedicata all’uscita del suo nuovo disco (Red Light) la cantante ha detto:

“Ho sentito qualcuno che mi ha detto che non c’era bisogno, invece c’è bisogno eccome!”, e ancora: “Soprattutto oggi c’è bisogno di ricordare che il corpo femminile è nostro e siamo libere di decidere come esprimerci e come utilizzarlo. Il pudore deve esserci per i brutti pensieri che facciamo, non per come ci mostriamo. Mai”.

Elodie

Elodie replica alle critiche per le sue foto senza veli

Elodie ha difeso strenuamente gli ultimi lavori in cui è ritratta completamente senza veli e ha definito il suo “un atto politico” in un’epoca in cui la violenza e i giudizi sui corpi delle donne sembrano essere sempre più diffusi. “Sono secoli che dobbiamo fare un passo indietro e capire la fragilità dell’uomo. C’ho i co***i pieni, non è possibile che dobbiamo stare sempre a capire e a giustificare la piccolezza, perché di questo stiamo parlando. Della paura della bellezza della donna”, ha confessato la cantante (stando a quanto riporta Today).

Le sue affermazioni basteranno a placare le critiche nei confronti delle sue foto senza veli? Sui social i fan sono impazienti di saperne di più e si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.