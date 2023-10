La star di fama internazionale Ed Sheeran ha confessato di essersi fatta costruire una tomba nel giardino della sua casa in Suffolk.

Ed Sheeran ha svelato a GQ Hype alcuni retroscena inediti sulla sua vita privata, e per la prima volta ha ammesso che si sarebbe fatto costruire una tomba nel Suffolk, e più precisamente nella lussuosa residenza dove si sarebbe stabilito insieme a sua moglie, Cherry Seaborn, e alle loro due figlie.

“È un buco che è scavato nel terreno con un po’ di pietra sopra, quindi quando verrà il giorno e morirò, potrò entrare lì. La gente pensa sia morboso, ma ho avuto amici che sono morti senza volontà, e in quei casi nessuno sa cosa fare”, ha confessato il cantante.

Ed Sheeran

Ed Sheeran: la tomba costruita a casa sua

Ed Sheeran ha stupito i suoi fan di tutto il mondo svelando di essersi fatto costruire una tomba nella sua casa del Suffolk, dove da tempo risiede insieme a sua moglie e alle sue figlie. Il cantante ha precisato che non si tratterebbe di una cripta, ma di un vero e proprio buco scavato nel terreno. Il cantante ha anche riferito che, mentre la casa era in costruzione, avrebbe scelto un angolo pacifico in cui essere sepolto e dove un giorno i suoi figli potranno fargli visita indisturbati.

Sheeran è convolato a nozze nel 2019 con l’amica d’infanzia Cherry Seaborn, e insieme a lei ha avuto le figlie Jupiter e Lyra Antartica. Attualmente la moglie del cantante starebbe combattendo contro un tumore.