Sta facendo il giro dei social un video inedito relativo alla festa di compleanno di Stefano De Martino, che si è svolta a Napoli.

Stefano De Martino ha festeggiato il suo 34esimo compleanno a Napoli in compagnia degli amici di sempre e della sua nuova fiamma, Martina Trivelli. In queste ore sta facendo il giro dei social un episodio imbarazzante relativo alla torta di compleanno che sarebbe stata portata al volto tv durante i festeggiamenti, e su cui gli amici avrebbero fatto scrivere la frase “viva la f***”. Nel video in questione si vede Stefano ridere difronte alla torta e spegnere le candeline.

Stefano De Martino: la frase offensiva sulla torta di compleanno

Un episodio alquanto imbarazzante ha visto protagonista Stefano De Martino che, sui social, è stato preso di mira dalle critiche e dalle frecciatine dei fan in merito alla frase scritta sulla sua ultima torta di compleanno.

Di recente il conduttore è stato al centro di ipotesi e gossip in merito ai suoi presunti tradimenti ai danni dell’ex moglie Belen Rodriguez. Lui stesso ha precisato a Belve che la loro unione non sarebbe finita a causa di un tradimento e, solo di recente, è stato avvistato con la sua nuova fiamma, Martina Trivelli. Al momento i due non hanno ancora ufficializzato la loro liaison e in tanti, sui social, sono curiosi di saperne di più.