Al GF anche l’opinionista Cesara Buonamici ha detto la sua contro Beatrice Luzzi, che da giorni è ai ferri corti con gli altri concorrenti.

La situazione sembra essere sempre più tesa tra Beatrice Luzzi e gli altri concorrenti del GF e, nelle ultime ore, anche l’opinionista Cesara Buonamici si è scagliata contro l’attrice, su cui ha affermato:

“Sei lì per scelta, eppure sembra sempre che tu sia estranea al gioco. Ti sei messa in testa di fare saltare i nervi a tutti? Ogni cosa diventa motivo di contrasto. Sei tu così?”. Beatrice Luzzi ha immediatamente replicato: “Tutte queste cose che sembrano spigoli creati da me, vengono amplificati perché sono io. In realtà, non c’è nulla di grave”.

Cesara Buonamici

Cesara Buonamici contro Beatrice Luzzi

L’atteggiamento di Beatrice Luzzi all’interno della Casa del GF sta mettendo a dura prova i suo rapporto con gli altri concorrenti, che sembrano aver ormai dato sfogo a tutta la loro pazienza per quanto riguarda i comportamenti dell’attrice. Nell’ultima diretta del reality show sulla questione si è espressa anche Cesara Buonamici, che ha chiesto alla diretta interessata: “È tutto gratuito ciò che dicono di te o ci metti del tuo?”.

Beatrice si è difesa affermando: “Sicuramente c’è del mio, però un conto è del mio in malafede, strumentale e strategico, un conto è se sono diversa, ironica, tagliente, uno dovrebbe accettare la diversità.”

Nelle ultime settimane in tanti hanno preso le parti della concorrente e in sua difesa si è espresso anche l’ex volto del GF Vip Marco Bellavia, che ha affermato di essersi trovato in una situazione simile alla sua.