Elodie ha annunciato via social l’uscita del suo nuovo singolo, A fari spenti, e ha postato uno scatto provocante in cui è ritratta completamente senza veli e solamente con una lunga e folta chioma a coprire il suo décolleté. La foto ha fatto il pieno di like tra fan, amici e colleghi della cantante, che non hanno perso occasione per lodare le sue curve da capogiro e la sua bellezza mozzafiato.

Elodie senza veli per A fari spenti

Elodie non ha paura di mostrare il suo corpo e sui social ha fatto il pieno di like tra i fan, attirando l’attenzione generale per l’uscita del suo nuovo singolo, A fari spenti. Tra gli ammiratori che hanno commentato la foto in déshabillé della cantante c’è chi ha fatto un gioco di parole con il suo nome e ha scritto: “EloDea”, e ancora: “La più bella sulla terra”, e anche: “Sei stupenda”.

La cantante sembra aver trovato nuova serenità e sicurezza in se stessa da quando al suo fianco è presente il pilota Andrea Iannone, con cui fa coppia fissa da quasi un anno. In tanti si chiedono cosa riserverà il futuro ai due e se al fianco del pilota Elodie abbia definitivamente archiviato la sua storia con Marracash (che, in passato, aveva definito come l’unico grande amore della sua vita).