Ida Di Benedetto e l’ex ministro dei Beni e delle attività culturali Giuliano Urbani sono stati sequestrati e derubati.

Ore di terrore per l’attrice Ida Di Benedetto che, a distanza di alcuni giorni dal grave episodio che l’ha vista protagonista, ha raccontato all’Ansa:

“Qualcuno è entrato nella mia camera da letto alle sei del mattino. Ci hanno chiusi dentro, me ne sono accorta e sono uscita sul balcone, ho urlato e all’inizio nessuno mi ha sentita. Una signora si è accorta di me e ha lanciato l’allarme. Quando è arrivata la polizia ci hanno fatti uscire”. E ancora: “Sono terrorizzata, soffro di claustrofobia e questa è la terza volta che subisco un furto. Sono stanca. La città è abbandonata, andrò via”. L’attrice abita a Napoli con il suo compagno ed entrambi erano a letto quando il commando di malviventi si è introdotto nel loro appartamento.

Ida Di Benedetto

Ida Di Benedetto: la rapina

Come altre celebrità anche Ida Di Benedetto e il suo compagno, l’ex ministro dei Beni e delle attività culturali Giuliano Urbani, hanno subito un grave furto nel loro appartamento di Napoli. Un commando di malviventi sarebbe riuscito a intrufolarsi nella casa e a rinchiudere la coppia nella camera da letto mentre portava via gioielli e altri oggetti di valore. L’attrice ha confessato di essere terrorizzata per quanto accaduto e si è lamentata per i fenomeni di criminalità nella sua città.

Al momento sulla vicenda (accaduta martedì scorso, ma resa nota soltanto ora) stanno indagando le forze dell’ordine e non sono emersi ulteriori particolari. Fatti simili di recente hanno interessato anche Roby Facchinetti e Anna Pettinelli.