Sfogo social per Dayane Mello che sembra essersi arrabbiata parecchio con Giulia Salemi. Le parole in diretta su Instagram.

Clima tesissimo in casa di Dayane Mello. La giovane modella si è presentata sui social, nel corso di una diretta su Instagram, visibilmente arrabbiata. Con chi? Lei non lo ha detto, ma secondo quanto sembra dalle varie ricostruzioni, a deluderla e scatenare la sua ira sarebbe stata… Giulia Salemi.

Dayane Mello arrabbiata con Giulia Salemi?

Dayane Mello

Nel mondo dei social basta davvero poco per creare tensione tra volti famosi. E quanto successo di recente alla Mello sembra essere il caso perfetto per spiegare come i fatti nella vita reale si scontrino poi con quelli dei vari network.

La modella brasiliana se l’è presa con persone a cui avrebbe tolto il “segui” da Instagram perché si sarebbe accorta che non sarebbero più sue amiche. “Io dò una chances, cerco sempre di prendere i rapporti che si sono persi, dare valore a queste persone”, ha spiegato la bella Dayane nel suo sfogo in diretta social. “E poi? Li trovi nella foresta, gli dici ciao e questa persona scappa via perché la tua presenza dà fastidio o mette nell’ombra il loro personaggio a causa della tua luce? Sono schifata. Fanno schifo”.

Le parole della ragazza non fanno particolari riferimenti e neppure nomi ma a quanto pare, come hanno notato diversi utenti sul web, il destinatario del suo messaggio è Giulia Salemi. Sarebbe lei l’unica a cui la Mello ha tolto il “segui” in questi giorni.

“Giulia? Oscurata? Da Dayane?”, “Ma quindi ce l’ha con Giulia?”, “L’unica che non ha più il suo segui su Instagram è la Salemi, ce l’ha con lei”. Sono questi alcuni dei pensieri che svariati utenti hanno fatto dopo lo sfogo della Mello.

Chissà se le cose stanno davvero così e quale sia la vera ragione dietro a questo sfogo. Intanto, di seguito, alcuni dei post social dei seguaci delle due ragazze:

QUINDI DAYANE NELLA DIRETTA TUTTO QUELLO CHE HA DETTO SI RIFERIVA A GIULIA SALEMI????? 😯😯😯

L'unica a cui a tolto il segui delle sue "amiche" in questi giorni è lei.

Sono scioccata 😳#mellos #prelemi — RosyTale&Quale (@Rosytalequale) September 21, 2023