Scintille a X Factor tra Ambra Angiolini e gli altri giudici. Spiccano le parole a Morgan ma soprattutto quelle a Dargen D’Amico.

Come ogni stagione, a X Factor i giudici si rendono protagonisti di qualche diverbio. Decisamente teso quello avvenuto nel corso dell’ultima puntata tra Ambra Angiolini, Morgan e soprattutto Dargen D’Amico. La showgirl ha replicato in modo durissimo ai due colleghi lasciando tutti a bocca aperta, compreso Fedez, spettatore delle diatribe tra i tre…

Ambra Angiolini: scontro con Morgan e Dargen D’Amico

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda di X Factor non sono mancate, come detto, le scintille. Non solo per le esibizioni sul palco, ma anche per i diverbi tra i giudici.

A prendersi la scena è stata Ambra che ha avuto una discussione con Morgan e poi ha stroncato, senza mezzi termini, Dargen D’Amico.

Tutto nasce dall’esibizione di Vittoria Spina che ha portato i due uomini a dire di “sì” e la Angiolini e Fedez a dire di no, decretando la fine del percorso della ragazza.

Da qui è partita quindi una dicussione vera e proprio tra i giudici. La Angiolini ha chiesto ai due come mai avessero dato parere positivo vista l’evidente carenza tecnica.

Le risposte dei due hanno fatto leva sullo spettacolo e il carisma della ragazza: “È la quota spettacolo. E tu lo sai molto bene”, ha risposto Dargen. Quello che nessuno si sarebbe aspettato, però, è la replica della brava Ambra: “Perché lo so perfettamente, che ho vinto più dischi d’oro di te?”, ha tuonato la donna lasciando tutti senza parole.

Ma, come detto, c’è stata grande tensione anche con Morgan che ha spiegato, secondo lui, come i suoi giudizi potessero essere recepiti in modo più “grave” dai concorrenti: “Quello che posso dire io può ferire di più di quello che puoi dire tu”, ha detto l’ex Bluvertigo. “Non ho parole. Io non direi di no a nessuno, se seguissimo il criterio dell’empatia. Sono schiaffoni in faccia per tutti: tu non li hai avuti? Mi dispiace, ma non sei onesto con me intellettualmente”, ha detto mestamente Ambra accusando il collega.

Di seguito anche un post Instagram del programma con parte dello screzio tra la showgirl e Morgan: