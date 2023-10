Diletta Leotta ha postato sui social una serie di scatti che hanno scatenato contro di lei una vera e propria bufera da parte dei fan.

Diletta Leotta ha postato una serie di scatti sui social che sono stati presi di mira dai suoi fan, che l’hanno accusata di aver a dir poco esagerato con i filtri e i programmi di fotoritocco. Sui social c’è anche chi ha affermato che, negli scatti in questione, la conduttrice assomiglierebbe alla famosa attrice italiana Martina Stella.

“Talmente fotoscioppata che sei diventata Martina Stella”, le ha scritto qualcuno, mentre altri hanno aggiunto: “Troppo stucco in faccia, non sembri neanche tu”. E ancora: “L’unica cosa reale in questa foto è la panchina sulla quale sei seduta”.

Diletta Leotta: le foto ritoccate sui social

Una vera e propria ondata di critiche ha travolto Diletta Leotta che, nelle scorse ore, si è mostrata via social con una serie di scatti provocanti e in cui si può ammirare la sua perfetta forma fisica ad appena 2 mesi dal parto. In tanti hanno avuto da ridire sugli scatti in questione e hanno accusato la conduttrice di aver a dir poco esagerato con il fotoritocco, tanto da non sembra neanche se stessa. Come sempre Diletta Leotta ha preferito non replicare alle critiche in circolazione e in tanti, sui social, si chiedono se prima o poi lo farà.

Al momento la conduttrice sembra concentratissima sull’arrivo della piccola Aria, la figlia che ha avuto insieme al fidanzato Loris Karius.