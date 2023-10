Il mondo del cinema piange Keith Jefferson. L’attore aveva 53 anni e aveva recitato in Django e C’era una volta a Hollywood.

Il mondo del cinema piange Keith Jefferson, attore 53enne che aveva recitato in alcuni film di Quentin Tarantino e che da tempo lottava contro un tumore aggressivo.

“Ogni tanto Dio ti dà una sfida e lascia a te il compito di risolverla. Quando mi è stato diagnosticato il cancro per la prima volta ho dovuto fermarmi, fare una pausa e non volevo condividerlo con nessuno. Né con la mia famiglia né con la famiglia allargata. Oggi sono finalmente in grado di condividerlo perché la mia fede si sta rafforzando”, aveva fatto sapere lo scorso agosto sui social. In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi stanno piangendo la sua scomparsa.

Keith Jefferson è morto: il lutto

Il mondo del cinema piange Keith Jefferson, l’attore che aveva recitato in Django Unchained, The Hateful Eight e C’era una volta… a Hollywood. In tanti in queste ore si stanno riversando sui suoi canali social per esprimere il loro dolore a causa della sua scomparsa e tra questi vi è stato anche il collega attore Jamie Foxx, che ha scritto:

“Questa notizia fa male. Keith, sei stato solo una grazia assoluta, per tutta la vita, il tuo cuore è puro, il tuo amore è incommensurabile, eri un’anima fantastica. Mancherai molto a tutti noi. Ci vorrà molto tempo per guarire. Addio, amico mio. Ti voglio bene”.

Keith Jefferson aveva recitato in numerosi film del regista Quentin Tarantino, che lo considerava uno dei suoi volti preferiti. Al momento né il regista né i familiari dell’attore hanno commentato pubblicamente la notizia della sua scomparsa.