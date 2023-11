Mare Fuori diventa un francobollo: una scelta insolita, che ha alla base una motivazione molto forte. Ecco come sono le tre emissioni.

Nuovo successo per Mare Fuori, ma questa volta non c’entrano nulla né gli ascolti e né tantomeno i personaggi. La fortunata serie tv Rai diventa un francobollo, con ben tre emissioni differenti. Una scelta strana, che però ha alla base una motivazione molto forte.

Mare Fuori diventa un francobollo: la decisione del Ministero

Dopo essere diventata un musical, la serie tv Mare Fuori si trasforma in francobollo. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso tre immagini differenti per omaggiare la produzione firmata da Picomedia e Rai Fiction. La serie, che rientra nella tematica del Patrimonio artistico e culturale italiano della Giornata della Filatelia, è dedicata agli Amici di penna.

Il francobollo dedicato a Mare Fuori presenta tre immagini differenti: un ragazzo in una cella del carcere che scrive una lettera, un postino in bicicletta che, con il Vesuvio alle spalle, consegna la missiva e una ragazza che legge una lettera. Il foglietto che racchiude le emissioni riproduce uno scatto di alcuni degli interpreti della serie tv, come: Nicolas Maupas, Matteo Paolillo, Maria Esposito, Vincenzo Ferrera e Massimiliano Caiazzo.

Perché Mare Fuori è diventata un francobollo?

A spiegare perché Mare Fuori è diventata un francobollo è stato Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai. Ha dichiarato: “Nell’offerta di fiction della Rai si riflettono i problemi e le contraddizioni della contemporaneità esaltando l’appartenenza a una comunità e le motivazioni che la tengono insieme, sul piano individuale e collettivo. Mare Fuori assolve a questo compito con la forza del suo racconto e il protagonismo di ragazzi che si confrontano con la durezza delle esperienze in un carcere minorile. Così una lettera scritta con penna e inchiostro può diventare la scialuppa per attraversare quel mare, per viverlo e per affrontarlo. La scrittura, in un mondo dominato dalle tecnologie e dai social, resiste come uno strumento potente, in grado di stabilire contatti e canali di comunicazione con una portata emotiva che nessuna e-mail, nessuna chat, nessun messaggio vocale potrebbero eguagliare“.