Il significato della canzone Cocktail d’amore di Mahmood: quello che c’è da sapere sul testo del singolo del cantante milanese.

A due anni di distanza da Ghettolimpo, e a un anno dalla trionfale partecipazione a Sanremo in coppia con Blanco per cantare il brano Brividi, Mahmood è tornato nel 2023 a far sentire la sua voce con un nuovo singolo: Cocktail d’amore.

Una canzone diventata famosa, ancor prima dell’uscita, per la polemica montata da Cristiano Malgioglio. Il noto autore e personaggio televisivo ha infatti attaccato Mahmood per aver utilizzato lo stesso titolo di un suo vecchio successo. Al di là delle critiche, Cocktail d’amore rimane però un brano tutto da ascoltare, una ballad malinconica ricca di elementi moderni, in linea con lo stile che ha reso famoso l’artista milanese in tutto il mondo.

Cocktail d’amore di Mahmood: il significato della canzone

Con questo brano, Mahmood dà il via a un nuovo progetto discografico. Accompagnato ancora una volta da Dardust, che ne ha firmato la produzione, Cocktail d’amore è una sorta di parabola moderna su questo sentimento, e lo si può evincere chiaramente anche dalla cover. All’interno della copertina scelta da Mahmood, e realizzata da Frederik Heyman, artista esperto di tecnologia 3D che ha lavorato con le più grandi star al mondo, troviamo elementi che rimandano non solo ai computer, ma anche alla fantascienza.

Mahmood

Al di là dell’aspetto visivo del brano, a destare interesse è tra i fan del cantautore milanese è stata non solo la base musicale, che rende questa ballata malinconica ma anche pionieristica in alcune soluzioni, ma soprattutto il testo. Ancora una volta Alessandro dimostra infatti di avere una penna contemporanea ma figlia di una grande tradizione.

In questa canzone il cantautore due volte vincitore di Sanremo ha infatti voluto ripercorrere le tappe principali di una storia d’amore ormai finita. Tappe che vivono e si conservano nei ricordi dei due innamorati, nella loro memoria, e che in questo modo finiscono per continuare a far parte della loro vita anche quando la storia è arrivata a conclusione.

Un testo che non nasconde come le speranze e i sogni degli amanti spesso si rivelino solo illusioni destinate a infrangersi sul muro di una dura realtà. I desideri dei due innamorati finiscono per essere celati alla vista dalla nebbia del tempo, le aspettative rimangono deluse e quel che resta è solo la consapevolezza che ciò che si è vissuto difficilmente potrà tornare.

E forse è meglio così perché, come ricorda lo stesso Mahmood al termine della canzone, per stare bene c’è bisogno “di toccare il fondo“.

Cocktail d’amore di Mahmood: il testo della canzone

Perché per stare bene

Ho bisogno di toccare il fondo

Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo

Ma più rido, più mi si fredda il cuore

Dici di stare lontano dalle droghe

Per darti il mio goccio migliore

Ho bisogno di un cocktail d’amore

Continua per il testo integrale