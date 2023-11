Qual è il significato di Un po’ di te di Alex Wyse? La canzone è stata scritta dall’artista per riuscire a guardarsi dentro senza filtri.

Un po’ di te è il titolo della nuova canzone di Alex Wyse. L’artista ha confessato che il brano è estremamente introspettivo, tanto che gli è servito per riuscire a guardarsi dentro senza filtri e pregiudizi. Vediamo il testo e il significato.

Un po’ di te di Alex Wyse: il significato della canzone

Uscita il 27 ottobre 2023, Un po’ di te di Alex Wyse arriva dopo la canzone Dire fare curare, che lo ha visto collaborare con Sophie and The Giants. L’artista ha scritto il brano con Andrea Cerrato e Fiodor Fogliato, pensando alla sua visione dell’amore e strutturandolo come se fosse una specie di rifugio dalla realtà. Le parole sono accompagnate da un giro di chitarra delicato, che riproduce alla perfezione l’ambiente folk tipico dei cantastorie.

“Guardare attraverso un velo dove non esiste realtà

un posto che mi fa sentire uno spazio senza fine

non esisto più“.

Il protagonista di Un po’ di te si paragona ad un “poeta notturno” che si aggrappa “alla notte” per raccontare ciò che sente dentro.

“Mi guardi da sempre ma non mi conosci

non sono io che nascondo i miei occhi, ma tu

non lo sai ma c’è un po’ di te, nelle canzoni che“.

Alex Wyse si rivolge direttamente alla donna che ha accanto, spiegandole che in tutte le canzoni che ha scritto ha parlato della loro storia, anche se lei non se n’è accorta.

“Non esisto più

non esisti più“.

Un po’ di te si conclude in modo che non lascia spazio a dubbi: la relazione è finita, ma questo non significa che l’amore non esista. Alex Wyse ha così parlato della canzone: “Non è stata fatta per apparire […] forse l’ho scritta più per guardarmi dentro e far capire alla persona che ho avuto affianco perché le canzoni fossero parte di me. È un mio rifugio dalla realtà, una spiegazione del perché cerco l’amore e del perché non lo lascio andare. Scrivendo Un po’ di te ho capito che l’amore, alla fine, è nascosto dentro ogni mia canzone“.

Ecco il video di Un po’ di te di Alex Wyse:

Un po’ di te di Alex Wyse: il testo della canzone

Sono un poeta notturno, costruisco di notte

bagliori di luce che un giorno potrai vedere anche tu

che sei così piccola nelle mie braccia…

Continua per il testo integrale