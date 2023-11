Qual è il significato di Stupidi ragazzi di Achille Lauro? La canzone racconta di un amore pericoloso, maledetto, ma necessario.

Achille Lauro, nel brano Stupidi ragazzi, parla di un amore distruttivo, quasi maledetto, che causa più dolori che gioie. Vediamo il significato e il testo della canzone.

Stupidi ragazzi di Achille Lauro: il significato della canzone

Uscita il 3 novembre 2023, Stupidi ragazzi è la nuova canzone di Achille Lauro. Scritto dallo stesso artista con Davide Simonetta, Paolo Antonacci, Zef e Simon Pietro Manzari, il brano è prodotto da Davide Simonetta e Zef e pubblicato per Elektra Records/Warner Music Italy. Diverse le citazioni all’interno del pezzo: il regista Michel Gondry, la Billie Jean di Michael Jackson, Giuda e Hiroshima. Il significato ruota attorno ad una storia d’amore pericolosa, distruttiva e quasi maledetta.

“L’amore è così, un film di Michel Gondry

Tu non sei un’altra ragazza, Billie Jean

Riportami lì, noi due abbracciati nell’edera“.

Le relazioni, per essere definite tali, devono far soffrire almeno un po’. Possono addirittura essere paragonate ad una giungla.

“E mentre cadono i palazzi, stupidi ragazzi

Prima di lasciarsi, sono gli ultimi ad amarsi

L’amore in un drive in, l’amore in cristalli“.

La storia è pericolosa, eppure il sentimento e l’attrazione hanno la meglio, si impongono anche sulla ragione.

“Lessi su un libro: ‘La vita è uno scherzo di carnevale’

Il nostro non era amore, ma era piuttosto una strage

Come mai le nostre mani, fallo e zitto, e noi mai“.

Stupidi ragazzi di Achille Lauro si conclude con una consapevolezza: l’amore è una “ghigliottina“, ma è meglio sopportare la sofferenza che pentirsi di non averlo vissuto.

Ecco il video di Stupidi ragazzi di Achille Lauro:

Stupidi ragazzi: il testo della canzone

Non c’è un amore perfetto se non ti ha fatto un po’ male

Sì, siamo la stessa cosa come la droga e la pace

Cosa ti ha portata qui?…

Continua per il testo integrale