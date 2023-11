Per la prima volta l’aurora boreale è diventata visibile in buona parte dell’Italia: gli scatti dello straordinario evento hanno conquistato il web.

L’aurora boreale ha conquistato l’Italia. Dopo essere stata avvistata una prima volta sul finire di settembre sulle Alpi e in poche zone limitrofe, lo straordinario fenomeno ottico, tipico delle zone settentrionali dell’Europa, ma estremamente raro dalle nostre parti, è tornato a conquistare il Belpaese.

Stavolta, però, non si è limitato a poche zone montane. L’aurora boreale del 5 novembre 2023 è stata visibile infatti in buona parte della penisola, dalla Val d’Orcia, in Toscana, alla Lombardia, da Senigallia nelle Marche fino addirittura alla Puglia. E le immagini spettacolari, nel giro di pochi minuti, sono immediatamente diventate virali sul web.

Aurora boreale in Italia: uno spettacolo senza precedenti

A pochi giorni dall’eclissi di luna di fine ottobre, un altro fenomeno estremamente raro ha coinvolto il nostro paese. Una delle prime segnalazioni di questo fenomeno straordinario è arrivato direttamente dal mondo dei social, sulla pagina Facebook ‘Passione Astronomia’, attraverso scatti straordinari provenienti dalla zona del senese, da Cremona e da Senigallia.

Aurora boreale

Alle prime immagini spettacolari hanno fatto seguito però numerose altre segnalazioni da varie aree del Centro e del Nord Italia, oltre che in alcuni casi anche dalla Puglia. L’aurora boreale è stata visibile all’incirca dalle 18.30 alle 19.30, sia in montagna che in pianura, ed è stata di colore tra il rosa, il viola e il rosso, a causa dell’altezza raggiunta (il fenomeno si è sviluppato tra i 600 e gli 800 chilometri d’altezza).

A scatenarla è stata una forte tempesta geomagnetica solare dall’intensità fortissima, pari a 7 Kp su 9. Un’assoluta meraviglia che è stata registrata da tantissime webcam e anche dagli smartphone di semplici cittadini, colti di sorpresa da uno spettacolo con pochissimi precedenti.

Di seguito alcune immagini dell’aurora boreale raccolte in un video dall’agenzia Dire:

Cos’è l’aurora boreale?

Quando si parla di aurora boreale si fa riferimento a un fenomeno ottico dell’atmosfera del nostro pianeta. A caratterizzarlo sono bande luminose che possono assumere una vasta gramma di forme e colori tra loro diversi, e che mutano rapidamente nel tempo e nello spazio.

Solitamente gli archi aurorali sono di colore tra il rosso, il verde e l’azzurro, e sono innescati dall’interazione di particelle cariche di origine solare con la ionosfera del nostro pianeta. Nel caso dell’aurora del 5 novembre a dare vita a questo fenomeno così importante è stata una forte tempesta magnetica (G3).

Non si è trattato comunque di un evento che ha riguardato solo l’Italia. Nella giornata del 5 novembre il fenomeno è stato infatti visibile in gran parte delle nazioni europee, anche se con diversa entità e in maniera difforme.