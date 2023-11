I minorenni non potranno più avere accesso ad alcuni siti navigando tramite smartphone: ecco quali siti saranno bloccati.

La preoccupazione per l’utilizzo incontrollato di internet da parte dei minori è da anni al centro delle attenzioni della politica. Non a caso, l’Italia ha deciso di intervenire con forza per cercare di tutelare adolescenti e bambini alle prese con gli smartphone.

In che modo? Limitandone la navigazione e bloccando alcuni siti. Dal 21 novembre 2023 il Garante delle comunicazioni vieterà l’accesso a determinate tipologie di siti internet alle schede sim intestate a minorenni. Una misura che avverrà in maniera automatica, senza alcun bisogno da parte dei genitori di intervenire manualmente. In particolare, il blocco riguarderà otto categorie di siti: ecco quali.

Smartphone, navigaizone limitata per i minorenni: i siti bloccati

Come specificato dall’AgCom, il blocco della navigazione dei minorenni tramite smartphone non riguarderà tutte le tipologie di siti, ma solo quelli con contenuti che sono ritenuti inappropriati o pericolosi.

porta cellulare

I bambini e gli adolescenti non potranno, in particolare, accedere a siti porno, a siti di scommesse e gioco d’azzardo, a portali che promuovano l’odio sia verso gli altri che verso se stessi, o che fomentino violenza e discriminaizone, e anche a siti in cui è possibile acquistare armi. Tali siti non potranno essere raggiunti nemmeno utilizzando un browser per la navigazione anonima.

Quali sono le sim coinvolte e come funziona il blocco

Come abbiamo anticipato, il blocco arriverà in automatico dal 21 novembre 2023 e riguarderà solo le sim card intestate a minorenni. Tuttavia, è stata immaginata una soluzione anche per i tanti minori che utilizzano sim intestate ai genitori, cosa frequente nel nostro paese.

In questo caso il blocco non sarà automatico ma dovrà essere richiesto dall’intestatario in un secondo momento. Non si tratta d’altronde di una novità asosluta, dal momento che molte società di telefonia mobile permettono già da diversi anni ai genitori di poter avere accesso alla navigazione dei propri figli tramite smartphone e di poter richiedere determinate limitazioni.

Per le sim legate a persone minorenni, la limitazione arriverà in automatico e senza alcun costo o altri ostacoli. Chi volesse fare a meno delle limitazioni, una volta raggiunta la maggiore età, potrà comunque fare domanda al proprio operatore telefonico utilizzando Spid o Otp, il servizio di password usa e getta. Le stesse modalità potranno essere utilizzate anche dal genitore che richiede il blocco per una sim intestata a maggiorenne.