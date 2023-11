Com’è la villa di Bernareggio che Silvio Berlusconi ha donato a Barbara Guerra? La dimora, su due livelli, vale mezzo milione di euro.

Quando si trova in Italia, Barbara Guerra vive da anni in una villa di Bernareggio, in Brianza. La dimora le è stata donata da Silvio Berlusconi durante il periodo dei processi dovuti al caso Ruby. Nel 2023, dopo la morte dell’ex presidente del Consiglio, però, i familiari hanno richiesto la casa all’ex Olgettina. Vediamo com’è l’abitazione e quanto vale.

Barbara Guerra: com’è la villa di Bernareggio regalo di Berlusconi

Il nome di Barbara Guerra è tornato in auge a distanza di tanti anni dal processo Ruby a carico di Silvio Berlusconi. All’epoca della prima assoluzione nel processo di primo grado, l’ex showgirl, oggi 45enne, aveva sottolineato: “La mia dignità è stata distrutta, così come la mia carriera televisiva“. E’ proprio per questo che Berlusconi le aveva donato una villa a Bernareggio, in provincia di Monza, e un assegno di mantenimento mensile pari a 2.500 euro.

La villa si trova in una zona periferica di Bernareggio, in Brianza, precisamente in Via Da Verrazzano, una traversa di Via Cristoforo Colombo. Una casa a più livelli, di colore arancione, che secondo Il Giorno ha un valore di mezzo milione di euro.

Barbara Guerra: le sue intenzioni sulla villa di Bernareggio

Considerando che la Guerra non è presente sui social non abbiamo immagini della villa di Bernareggio. Sappiamo che in una casa gemella, situata proprio accanto alla sua, risiede Alessandra Sorcinelli, anche lei tirata in ballo nei vari processi Ruby a carico di Berlusconi. Alle due Olgettine è stato riservato il medesimo trattamento nel 2023: la famiglia di Silvio ha richiesto le dimore.

In quella occasione solo Barbara ha rotto il silenzio. Intervistata dal Corriere della Sera, ha dichiarato: “Io vivo all’estero, non sono fissa su Milano. Silvio Berlusconi la casa me l’ha donata, e ci vivo ancora. Me l’ha regalata, perché dovrei lasciarla? Le promesse di Silvio nei miei riguardi erano diverse dalle ricostruzioni pubblicate sui giornali. Non è vero che ora che Silvio è morto io debba abbandonare la casa!“.

Le ville di Bernareggio, sia quella della Guerra che l’altra della Sorcinelli, risultano controllate dalla società Dueville di Segrate, sede a Milano2, riconducibile al Biscione.