Tutti i segreti dell’appartamento di Monica e Rachel, due delle protagoniste della serie Friends: dal colore viola all’armadio segreto.

La serie televisiva Friends, sitcom creata da Marta Kauffmann e David Crane, è senza ombra di dubbio una delle più importanti nel suo genere. Di prodotti comici così influenti se ne contano pochi nella storia delle serie televisive. Ed è anche per questo che oggi, a distanza di quasi vent’anni dalla messa in onda dell’ultima puntata, è amata da moltissimi fan.

Lo dimostra l’inarrestabile ondata di dolore che ha sconvolto il mondo intero alla morte di Matthew Perry, l’attore che interpretava Chandler Bing, uno dei sei “amici”. Un dolore che ha acceso nuovamente i riflettori sulla serie, sui suoi personaggi e i suoi luoghi iconici, compresa la casa di Rachel e Monica. Un luogo cardine per le disavventure dei sei protagonisti e che nasconde tantissimi segreti.

Friends: i segreti della casa di Monica e Rachel

Tra i luoghi più importanti nello svolgimento delle vicende dei protagonisti della serie, oltre al mitico Central Perk, il bar di riferimento per tutti i personaggi di Friends, non possono mancare gli appartamenti di Chandler e Joey e soprattutto quello viola di Monica e Rachel. Un appartamento situato nel West Village, all’angolo tra Bedford Street e Groove Street, e che è stato riempito di fiori dai fan della serie dopo la notizia della scomparsa di Matthew Perry.

Matthew Perry

In realtà l’appartamento in questione si trovava solo all’esterno in quell’angolo oggi diventato un memoriale. Gli interni della casa di Monica erano stati ricreati in studio a Los Angeles. E questo è solo uno dei tanti segreti che riguardano un set diventato iconico al pari dei sei personaggi principali.

Ad esempio, i più attenti avranno fatto caso al fatto che, per denotare la centralità dell’appartamento, tutti e sei i protagonisti, per un periodo più o meno lungo, vi hanno vissuto nel corso delle dieci stagioni. Ovviamente a passarci più tempo è stata Monica, ma l’appartamento che apparteneva alla nonna per un periodo di tempo aveva ospitato anche il fratello Ross (David Schwimmer), specialmente da adolescente.

Courteney Cox

Con la protagonista interpretata da Courtney Cox hanno però vissuto come coinquiline anche Rachel (Jennifer Aniston) e Phoebe (Lisa Kudrow). Chandler vi si è invece trasferito dopo il matrimonio con Monica. E Joey? Non tutti lo ricorderanno, ma per un periodo lo stesso personaggio interpretato da Matt LeBlanc visse lì con l’amico Chandler, dopo aver vinto una scommessa con Monica e Rachel. Scommessa che prevedeva appunto lo scambio dei loro appartamenti.

La casa di Monica e Rachel: gli altri segreti dell’appartamento di Friends

L’importanza dell’appartamento è denotata anche dal fatto che la serie si concluda proprio con l’abbandono della casa da parte di tutti i sei inquilini, nel momento in cui Monica e Chandler decidono di trasferirsi fuori città per far crescere i propri figli in un contesto più tranquillo.

Anche per questo motivo quella casa è così amata dai fan della serie, che avranno di certo notato come, nel corso degli anni, abbia anche cambiato numero. Inizialmente l’appartamento era il numero 5. Alcuni spettatori hanno però fatto notare agli sceneggiatori che era impossibile che un appartamento in un piano così in alto avesse un numero così basso. E così è stato cambiato in 20, numero con cui poi è arrivato fino al termine della serie.

David Schwimmer Jennifer Aniston

Questi sono alcuni dei segreti più curiosi riguardanti l’appartamento. Ne esistono molti altri, alcuni raccontati dagli attori o dagli sceneggiatori, altri invece ancora tutti da scoprire. Ecco un elenco in grado di soddisfare anche gli spettatori più esigenti:

– la cornice dorata attorno allo spioncino era in realtà la cornice di uno specchio, messa lì non per volere degli scenografi, ma per decisione di un tecnico che aveva sbadatamente rotto lo specchio sul set;

– il finestrone da cui spesso i ‘friends’ spiano i vicini di casa in realtà non doveva occupare l’intera parete, ma essere decisamente più piccolo;

– l’ampio balcone dell’appartamento, protagonista di diverse scene rimaste memorabili nella mente dei fan, non esiste, come è evidente dalle inquadrature del condominio dall’esterno;

– il frigorifero della cucina di Monica funzionava davvero (cosa che spesso non accade sui set di molte serie e film), e veniva utilizzato dagli attori per conservare le bevande da consumare tra una scena e l’altra;

– l’armadio a muro della casa di Monica rimane chiuso per gran parte della serie, tranne che per un episodio, in quanto non era altro che una porta utilizzata dalla troupe per entrare e uscire dal set.