Ecco la storia di Baby Yoda e dei suoi macaron azzurri che hanno fatto impazzire i fan: da ora sarà anche possibile gustarli davvero!

L’apparizione di Baby Yoda e dei suoi macaron azzurri nella serie tv The Mandalorian non è passata di certo inosservata. I fan della serie, però, non sono stati gli unici ad aver notato i particolari dolcetti mangiati con enorme gusto dal Bambino. È stato così che è nata l’idea di realizzare questi dolcetti dal gusto spaziale. L’accordo firmato tra il marchio americano Williams Sonoma e Lucasfilm (casa di produzione della serie tv) ha reso possibile la produzione di questi macaron particolari, scopriamone di più.

Baby Yoda: i suoi macaron ora in vendita

I dolcetti azzurri mangiati da Baby Yoda, che ricordano tanto i macaron terrestri sono diventati subito un fenomeno virale. Questi dolcini saranno venduti con il nome di Nevarro Nummies e con tanto di sigillo ufficiale di Star Wars. Non è certo la prima forma di prodotto promozionale legato alla serie (basti pensare alle diverse versioni di Baby Yoda come pupazzo o come action figure) ma da quello che vediamo in questa foto è probabilmente il più sfizioso.

The cookies eaten by the Child in #TheMandalorian – Nevarro Nummies Macarons – are now available to purchase https://t.co/oMoXEcgToP pic.twitter.com/yU4nJpB4pe — Star Wars Holocron (@sw_holocron) November 24, 2020

I dolcetti saranno venduti in edizione limitata, una confezione da 12 avrà un costo di quasi 50 $ l’una. Per il momento, purtroppo, non potranno ancora essere spediti in Italia, e verranno, quindi, venduti solo negli USA. Ma qual è la storia di queste prelibatezze spaziali? L’apparizione dei macaron è avvenuta nel quarto episodio della seconda stagione di The Mandalorian, scopriamo cosa è successo.

Da dove vengono i macaron spaziali di Baby Yoda?

Tutto ha avuto inizio nella puntata dal titolo Capitolo 12: L’assedio, in cui il Mandaloriano, meglio noto come Mando, ha dovuto lasciare il Bambino in una nuova scuola. Mentre Mando è occupato nella distruzione di una base dell’Impero, il Bambino “stringe amicizia” con i nuovi compagni.

Macaron

Anche sul pianeta Navarro, come spesso accade sulla Terra, non tutti sono in vena di condivisione. Per questo motivo, quando un suo compagno di banco non vuole condividere con lui i dolcetti, il Bambino riesce ugualmente a sottrarglieli.

Chi è Baby Yoda in The Mandalorian?

Come probabilmente già saprai The Mandalorian è una serie tv appartenente al filone cinematografico di Guerre stellari. La serie ha come protagonisti il Mandaloriano (a cui è dedicato il titolo stesso della serie) e il Bambino. Baby Yoda, infatti, non è altro che l’appellativo con cui i media, e oramai anche gli stessi fan, si riferiscono al Bambino.

Fin dalla sua apparizione nella serie, infatti, il Bambino ha subito focalizzato su di sé l’attenzione. Non è tutto, perché il suo personaggio è diventato in breve un vero e proprio fenomeno al punto da portare alla produzione di parecchio merchandising a lui dedicato come set Lego, abbigliamento, figure collezionabili e anche un pupazzo di Baby Yoda.

Appartenere alla stessa razza aliena di Yoda (come dimostra la stretta somiglianza) ha fatto sì che venisse soprannominato “piccolo Yoda“. In realtà però, il Bambino non è affatto Yoda da giovane (Jedi protagonista della saga di Star Wars), ma appunto solo un membro della stessa specie.