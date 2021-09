Auguri mamma: non basta questa frase per il compleanno della donna che vi ha messo al mondo. Scopriamo le frasi più belle di sempre.

Gli auguri di compleanno per la mamma devono essere speciali. Non possono contenere banalità e, possibilmente, devono anche mostrare un tocco personale. D’altronde, si parla sempre della donna che vi ha messo al mondo e a cui dovete la vita. Diamo uno sguardo agli aforismi e alle frasi più emozionanti di sempre.

Auguri di buon compleanno mamma: frasi

Di frasi buon compleanno mamma ce ne sono tantissime, pertanto coloro che si giustificano dicendo che hanno poca inventiva non hanno scusanti. Prendete un bel bigliettino, accendete un po’ di buona musica e regalate un po’ del vostro tempo alla donna che vi ha dato la vita. Potete utilizzare aforismi, citazioni, strofe di canzoni e tutto ciò che colpisce la vostra attenzione. Inoltre, non dimenticate che è concesso, anzi quasi richiesto, inserire un tocco personale: basta anche un piccolo cuoricino disegnato a penna per fare tanti auguri alla mamma. L’importante è che per scrivere il bigliettino abbiate messo tutti voi stessi. Tra le frasi più belle di sempre ci sono:

Auguri di buon compleanno per la mamma

Dio non poteva essere ovunque, così ha creato le madri. (Proverbio ebraico);

Per la madre i figli sono ancore della vita. (Sofocle);

Una buona madre vale cento maestri. (George Herbert Palmer);

La madre perdona sempre. È stata messa al mondo anche per questo. (Alexandre Dumas);

Niente è sicuro in questo fetido letamaio di mondo, tranne l’amore di una madre. (James Joyce);

La mano che fa dondolare la culla è la mano che regge il mondo. (William Ross Wallace);

Tutto ciò che sono, o spero di essere, lo devo al mio angelo di madre. (Abraham Lincoln);

La mia sola consolazione, quando salivo per coricarmi, era che la mamma venisse a darmi un bacio non appena fossi stato a letto. (Marcel Proust);

Le madri sono gli unici lavoratori che non hanno mai vacanze. (Anne Morrow Lindbergh);

Soltanto una madre sa che cosa vuol dire amare ed essere felice. (Adelbert von Chamisso).

Compleanno della mamma: aforismi per tutti i gusti

Un biglietto auguri compleanno mamma può essere anche un semplice cartoncino bianco, non è necessario ricorrere a chissà quale invenzione. Quello che conta è il contenuto, la scrittura rigorosamente a mano – a prescindere dalla calligrafia – e il sentimento che mettiamo nel comunicare i sentimenti.

Aforismi di buon compleanno per la mamma

Le verità che contano, i grandi principi, alla fine, restano sempre due o tre. Sono quelle che ti ha insegnato tua madre da bambino. (Enzo Biagi);

La mamma non sa perché ama il figlio e il bambino non sa perché ama la mamma. Non sanno da dove viene l’amore che provano l’uno per l’altro. È l’amore di Dio che si manifesta in loro, e quando l’amore è puro e disinteressato ne riflette le qualità divine. (Paramahansa Yogananda);

Non scorderò mai mia madre, perché fu lei a piantare e nutrire i primi semi del bene dentro di me. (Joseph Roth);

Il cuore di una madre è un profondo abisso in fondo al quale troverai sempre il perdono. (Honoré de Balzac);

Tutte le donne diventano come la loro madre. Questa è la loro tragedia. Gli uomini non diventano come la loro madre. Ed è questa è la loro tragedia. (Oscar Wilde);

La parola più bella sulle labbra del genere umano è ‘Madre’, e la più bella invocazione è ‘Madre mia’. È la fonte dell’amore, della misericordia, della comprensione, del perdono. Ogni cosa in natura parla della madre. (Kahlil Gibran);

Le braccia di una madre sono fatte di tenerezza e i bambini, tra esse, ci dormono profondamente. (Victor Hugo).

Non dimenticate di terminare il vostro biglietto con il classico Buon compleanno mamma.