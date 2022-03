Fare gli auguri di compleanno all’amante può essere un’impresa, ma ci sono alcune frasi perfette per parlare di un’unione spesso incompresa.

Cosa scrivere per fare gli auguri di compleanno all’amante? Non sempre l’inventiva può giocare a proprio favore, pertanto all’occorrenza è bene chiedere aiuto al web. Si può attingere da frasi scritte da grandi nomi oppure citazioni anonime: non è importante l’autore, ma il contenuto. Diamo uno sguardo ai pensieri migliori per un’occasione speciale, ma segreta.

Auguri di compleanno all’amante: cosa scrivere?

Le frasi per un amante segreto sono tante, ma in occasione del compleanno è necessario osare un po’ di più. Senza ombra di dubbio, quanti si trovano a vivere una relazione extraconiugale non hanno le stesse libertà delle cosiddette coppie tradizionali, ma possono comunque avere un pensiero dolce per il festeggiato o la festeggiata. Di seguito, una selezione di frasi destinate ad un amore che non può venire alla luce:

Amore mio, sei la ninfa che fa tremare il mio cuore ogni giorno, in ogni momento, e ti auguro di continuare a farlo per 100 anni ancora. Buon Compleanno!

Anche se non siamo così vicini come vorrei, sono comunque molto felice che sei nella mia vita. Senza di te non riuscirei mai a viverla a pieno: sei ciò che mi spinge avanti e ti auguro tutto il bene di questo mondo!

Anche se non sei mia moglie, in questo giorno vorrei dirti che ti amo tantissimo, come nessuno! Grazie di esistere amore!

Proprio quando penso che non potrebbe andare meglio, continui a sorprendermi con il modo fantastico che ami. Buon compleanno.

Hai davvero quel tocco speciale che guarisce un cuore spezzato e mi fa sorridere. Tanti auguri!

Se potessi cantare, ti canterei una bellissima canzone. Se potessi ballare, ballerei una bellissima danza. Dal momento che non posso fare nessuno dei due, mi atterrò a ciò che so di più e che ti inonda di baci. Buon compleanno!

Quando il mondo mi abbassa, posso contare su di te per cancellare il mio cipiglio. Spero che il tuo compleanno sia fantastico!

Quando arriva il tuo compleanno, non importa quali siano i miei piani. Tu vieni per primo e non cederò mai l’opportunità di esprimere la mia adorazione per te.

La vita è breve. Il nostro tempo qui è limitato. Ma con te, apprezzo ogni momento, non importa quanto breve e fugace. Tanti auguri!

Buon compleanno mio dolce segreto, dovrei farti un regalo per il tuo compleanno ma in realtà il dono lo hai fatto tu a me accettando il mio amore clandestino. Vorrei donarti la luna ma la luna sei tu! Auguri!

A te che sei il mio Amore più bello e segreto, il mio amore grande grande, tanti auguri di buon compleanno!

Sei il mio amico numero uno e il mio unico amante. Rendi la mia vita qualcosa di speciale. Buon compleanno Tesoro!

Grazie per aver condiviso il tuo cuore con me. Ti auguro un bel compleanno.

Oggi non potremmo festeggiare insieme, ma vorrei essere con te, aiutarti a spegnere le candeline e donarti una serata indimenticabile. Tanti auguri.

Stare lontani è sempre difficile, ma in giornate come queste lo è ancora di più. Buon compleanno mio amore segreto.

Buon compleanno passionale

Gli auguri di buon compleanno all’ex amante sono concessi solo in alcune circostanze. Magari siete rimasti in ottimi rapporti, ma in questo caso evitate di utilizzare nomignoli affettuosi, a meno che vogliate una seconda opportunità.

Spero che ti senta adorabile come sembri oggi e sempre. Divertiti al tuo compleanno.

Amore mio, grazie di esistere! In questo fantastico giorno ci tengo a ribadire che per me sei una persona speciale e ti auguro di essere sempre così: sorridente, allegra, perfetta!

Sembra impossibile ma è già passato un anno dal tuo ultimo compleanno e sei più bella che mai, svelami il tuo segreto streghetta mia. Tanti auguri!

Buon compleanno Tesoro. Sei più che un amante. Sei il mio migliore amico e l’amore della mia vita.

Non avrei mai pensato di trovare un amore così grande da cambiare tutta la mia vita in un solo attimo e poi sei arrivato tu. Buon compleanno amore.

Non potevo contare su due mani il numero di volte in un giorno che sto pensando a te. Ti invio i migliori auguri per il tuo compleanno.

I ricordi che ho di te sono semplicemente insostituibili. Spero che tu abbia un bellissimo compleanno.

Hai mai guardato le stelle con stupore per la loro bellezza? È così che ti guardo. Sono ammirato dalla tua bellezza. Buon compleanno!

Quando ti ho conosciuto stavi festeggiando il tuo compleanno con le tue amiche ed ora invece sei il mio più bel sogno che si è avverato. Sono felice di essere io ad augurarti tutta la gioia che meriti e farò in modo di donartela giorno dopo giorno.

