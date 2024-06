Vi presentiamo una raccolta delle più belle frasi pronunciate dai supereroi: da Batman a Wonder Woman, passando per Wolverine.

Da Superman a Batman, passando per Wolverine, Flash e Wonder Woman: sono tanti i supereroi che appassionano milioni di persone in tutto il mondo. Vi proponiamo una selezione delle più belle frasi pronunciate da coloro che sono nati per combattere la violenza e le brutture del pianeta.

Le più belle frasi dei supereroi

I supereroi non pronunciano mai frasi banali. Anche se all’apparenza potrebbero apparire come semplici esclamazioni, basta rifletterci su anche solo un minuto per comprendere il vero significato delle parole. Da Superman a Spiderman, passando per Capitan America e Batman: dietro il travestimento ci sono sempre personaggi che devono affrontare anche problemi legati alla vita quotidiana. E’ anche per questo che agli spettatori capita di sentirli vicini, partecipi della loro stessa battaglia. Vi proponiamo una selezione delle più belle frasi dei supereroi:

Ma non sempre i più veloci sono i migliori. L’importante è essere quello che resta in piedi. (Wolverine)

Indosso una maschera e quella maschera non è per nascondere chi sono, ma per creare quello che sono. (Batman)

I sogni ci salvano, i sogni ci aiutano a rialzarci e trasformarci. (Superman)

Stai permettendo a quel piccolo dispositivo di dirti cosa fare? (Wonder Woman)

Alla fine ognuno sarà solo con se stesso. (Loki, Avengers)

Puoi avere la mia anima, ma c’è qualcosa che non avrai ed è il mio spirito. (Ghost Rider)

Perché cadiamo? Quindi possiamo imparare a recuperare. (Batman)

La vita non ci dà uno scopo. Diamo uno scopo alla vita. (Flash)

Posso solo dirti cosa credo, Diana. Dobbiamo permettere all’umanità di ascendere al suo destino. Non possiamo portarti lì. (Superman)

Hai ucciso il tuo amico immaginario? Con cosa? Con un’arma immaginaria, ovviamente. (Doom Patrol)

Per mio parere, l’esistenza della vita è un fenomeno altamente sopravvalutato. (Doctor Manhattan)

Avendo incontrato il Signore Dio, posso dire onestamente che è un po’ pazzo. (Jesse Custer)

Penso sempre che ho risolto tutto, e poi vivo un altro giorno, e tutto diventa più complicato. (Scud)

Hai chiesto il mio aiuto. Questo è tutto ciò che conta. (Superman)

Non puoi sfuggire a me. Niente mi ferisce. Ma conosco il dolore. Conosco il dolore A volte lo condivido con qualcuno come te. (Batman)

Nel giorno più luminoso, nella notte più buia, nessun male sfugge alla mia vista. Possano coloro che amano il potere del male prendersi cura del mio potere: la luce della lanterna verde! (Light verde)

Non posso predicare l’odio e la guerra quando sono un discepolo di pace e amore! (Woman Wonder)

Ora il mondo intero ci sta guardando Non dobbiamo essere niente di più o niente di meno che favoloso. (Emma Frost)

Qualunque succeda, ricordati di proteggermi. (Deadpool)

Io dovrei spezzarti la faccia per quello, ma questo non ti insegnerebbe l’amore. (Slaughterman)

Preferisco non governare la terra. Voglio solo sposare la ragazza della porta accanto e vivere nei sobborghi. (Dynamo)

Stiamo formando un’unione, un imbecille, il mio piede e la tua faccia! (Skateman)

Dice che quando uccidi un uomo non solo prendi tutto ciò che era, ma tutto ciò che sarà. (Batman)

Le onde sono solo acqua. Il vento, solo aria. Eppure, sebbene il fulmine sia fuoco… deve rispondere al richiamo del tuono. (Thor Odinson)

Quando ero giovane, sapevo che sarei diventato diverso quando sono cresciuto. Vorrei uscire di casa e fare una nuova vita per me stesso. Un nuovo inizio, una seconda opportunità. (Superman)

Frasi supereroi per riflettere sui dilemmi della vita

Le frasi dei supereroi possono riguardare gli argomenti più disparati: dai problemi sociali come la guerra alla violenza sulle donne e i bambini, bassando per il razzismo e la tossicodipendenza. Di seguito, un’altra selezione di citazioni di Wonder Woman & Co: