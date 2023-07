Chi ha avuto gli ascolti più alti domenica 9 luglio? Ecco i dati auditel.

Battaglia di ascolti televisivi tra Rai e Mediaset che si sono contese il pubblico con un serie di programmi tv pensati apposta per accontentare tutti gli spettatori. Musica, film, serie tv e intrattenimento: su Rai 2 è andato in onda il Tim Summer Hits 2023 condotto da Nek e Andrea Delogu, , su Rai 1 la serie tv Scomparsa, su Canale 5 Miracolo a Città del Capo e su Rai 3 Kilimangiaro – Il viaggio che verrà. Vediamo come sono andati gli ascolti!

Vanessa Incontrada

Il podio: ecco i vincitori di domenica

Si aggiudica il primo premio per la quantità di ascolti che ha registrato la serie televisiva con Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno Scomparsa che ha tenuto davanti allo schermo 1.953.000 spettatori facendo registrate il 13,9% di share. Al secondo posto troviamo ancora Rai che con il Tim Summer Hits 2023 ha intrattenuto 1.315.000 spettatori con una share pari a 9,9%. Lo spettacolo musicale ha visto l’esibizione dei più grandi talenti degli ultimi anni che si sono esibiti con le hits estive più conosciute.

Al terzo posto, e ultimo sul podio, con pochissimo scarto di differenza, troviamo poi Canale 5 con il film tratto da una storia vera Miracolo a Città del Capo, che ha ottenuto il 9,9% di share con 1.284.000 telespettatori. Il film racconta la storia vera della prima operazione al cuore.

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti

Vediamo invece come sono andati gli ascolti delle altre reti generaliste. Il primo, per numero di spettatori, che troviamo subito dopo al film di Canale 5, è Kilimangiaro – Il viaggio che verrà che ha totalizzato 742.000 teste davanti la tv con 5,4% di share.

Troviamo poi con 5,2% di share, 694.000 spettatori, Gialappa Show su TV 8. Con invece 689.000 spettatori e il 4,8% di share, abbiamo l’episodio 13 della serie televisiva FBI: Most Wanted su Italia 1. Con la stessa share ma con 640.000 spettatori abbiamo La vita è una cosa meravigliosa mandato in onda su Rete 4. Infine La 7 con Una giornata particolare ha totalizzato 464.000 spettatori e 3,5% di share, invece sul Nove Little Big Italy – Istanbul ha registrato 376.000 spettatori con il 2,6%di share.