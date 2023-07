Capodanno è il 2° film de Il giovane Montalbano: ecco trama, cast e location della pellicola della serie TV ideata da Andrea Camilleri.

Il commissario Salvo Montalbano lo abbiamo imparato a conoscere un po’ tutti: prima grazie ai romanzi di Andrea Camilleri, poi con i film con protagonista Luca Zingaretti. Visto il grande successo avuto dalle pellicole lo stesso Camilleri, insieme a Francesco Bruni, ha ideato e scritto una serie TV prequel con le prime indagini del commissario di Vigata: Il giovane Montalbano. Nel secondo episodio, Capodanno, il protagonista è chiamato a indagare su un omicidio avvenuto nell’albergo in cui alloggia. Nel corso della puntata farà la conoscenza del dottor Pasquano, il medico legale, e prenderà in affitto la celebre casa di Marinella.

Capodanno: le location del film de Il giovane Montalbano

Le location de Il giovane Montalbano sono le stesse de Il commissario Montalbano. A Punta Secca, una frazione del comune di Santa Croce Camerina, si trova il B&B celebre per essere la casa di Marinella dove abita Salvo Montalbano. Altre location sono la piazza del Duomo a Ragusa Ibla, Modica, Sampieri e Donnalucata.

Michele Riondino

A queste come le location va aggiunto il palazzo del Comune di Scicli, che in TV lo conosciamo come il commissariato di polizia nel quale lavora Salvo Montalbano.

Capodanno: il cast del film de Il giovane Montalbano

A interpretare il giovane commissario Montalbano è Michele Riondino. Alessio Vassallo è il vice Mimì Augello, Andrea Todona impersona invece l’ispettore Carmine Fazio. L’agente Agatino Catarella, altro storico personaggio della saga del commissario Montalbano, è invece interpretato da Fabrizio Pizzuto.

Nell’episodio Capodanno troviamo poi Katia Greco nei panni di Mery, la fidanzata del protagonista, Zoe Tavarelli, Alessandra Costanzo e Alessandra Mortelliti.