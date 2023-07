Chi ha registrato il numero più alto di ascolti nella serata di lunedì 10 luglio? Ecco i dati auditel.

Chi si aggiudica il primo premio per il numero di ascolti più alto? Un palinsesto ricco di intrattenimento, serie tv e qualche film ma che vede il viaggio nei sentimenti più seguito d’Italia al primo posto. Stiamo parlando del programma di Filippo Bisciglia, Temptation Island, che continua ad appassionare tantissimi telespettatori. Ma vediamo nel dettagli i dati auditel!

Filippo Bisciglia

Il podio: ecco i vincitori

Il primo posto se lo aggiudica la terza puntata di Temptation Island. Filippo Bisciglia alla conduzione del programma continua ad appassionare tantissimi italiani, nella serata del 10 luglio erano 3.699.000 spettatori che hanno deciso di seguire il viaggio nei sentimenti delle coppie dell’isola della tentazione con uno share pari al 26,2% per Canale 5.

Non mancano però gli appassionati e i fan del Commissario Montalbano che ha raccolto 2.258.000 telespettatori pari al 14 % di share. Nonostante Rai 1 ha scelto di mandare in onda le repliche della fiction, il commissario più famoso d’Italia continua a registrare un numero di ascolti importante.

Ultimo posto sul podio va a Report, Rai 3 ha registrato 1.959.000 spettatori con uno share dell’11,3%.

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti

Sulle altre reti generaliste gli ascolti registrati sono stati nettamente più bassi, complice la programmazione di Canale 5. In ordine di numero di spettatori troviamo Italia 1 che ha mandato in onda il secondo capitolo di Fast and Furious, Fast and Furious – Tokyo Drift, con 689.000 spettatori pari a una share del 4,2%. Subito dopo, con 661.000 telespettatori e uno share del 4,2%, troviamo CSI Vegas su Rai 2. Su Rete 4 Zona Bianca ha registrato 605.000 spettatori con uno share di 4,6% mentre Al vertice della tensione mandato in onda su La 7, ha catturato l’attenzione di 514.000 teste pari al 3,2% di share.

Infine su canale Nove gli spettatori collegati erano 363.000, 2,2% di share, a guardare Only Fun – Comico show mentre Cops – Una banda di poliziotti ha ottenuto 181.000 spettatori registrando uno share di 1,1%.