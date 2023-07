Dove è stato girato La vita è una cosa meravigliosa e quali sono i luoghi del film di Carlo Vanzina? Ecco la risposta

La vita è una cosa meravigliosa è un film diretto da Carlo Vanzina del 2010, chiaro omaggio a La vita è meravigliosa, storica pellicola di Frank Capra. Una commedia con un cast d’eccezione. Ma dove è girato il film e quali sono i luoghi riconoscibili che vediamo nelle varie scene? A seguire tutte le risposte.

La vita è una cosa meravigliosa: le location del film

La città protagonista del film è Roma. Certamente riconoscibile, dal trailer come poi dal film stesso. una veduta di Piazza del Popolo da via del Corso, nella scena in cui ha luogo il ballo delle debuttanti. Nella capitale si muovono i personaggi: in una scena tra i personaggi di Gigi Proietti e Maurizio Mattioli si riconosce anche l’Università La Sapienza di Roma. E a Roma si trovano anche le case dei protagonisti e i luoghi in cui sono state girate tutte le esterne, da bar a palazzi.

Il cast del film

Nel cast di La vita è una cosa meravigliosa il compianto Gigi Proietti, e poi Vincenzo Salemme, Nancy Brilli, Maurizio Mattioli, Enrico Brignano, Luisa Ranieri, Emanuele Bosi.

Luisa Ranieri

La trama del film

Questa la sinossi del film di Carlo Vanzina: Cesare è un poliziotto che si occupa di intercettazioni, passa le sue giornate con le cuffie in testa a spiare le vite degli altri. Per esempio quella di Antonio Terenzi, presidente di un importante gruppo bancario, al quale i politici chiedono con insistenza fondi neri per finanziare i loro impicci. Tra i personaggi in vista che Antonio foraggia c’è il proprietario di una clinica dove lavora Claudio, un chirurgo sposato con Elena, il quale finirà anche lui indirettamente travolto dall’indagine.