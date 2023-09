Chi ha raccolto il numero maggiore di ascolti nella serata di lunedì 4 settembre? Ecco i dati auditel.

Numeri piuttosto alti per la serata di lunedì 4 settembre con uno scarto minimo tra Il Giovane Montalbano 2 e il film comico Benvenuti al Sud che si sono posizionati per numero di ascolti, al primo e al secondo posto. Ma vediamo nel dettaglio di quali numeri stiamo parlando e come sono andati anche gli altri canali generalisti.

Michele Riondino

Sul podio: ‘Il Giovane Montalbano 2’ al primo posto

La fortunata fiction Il Giovane Montalbano 2 con Michele Riondino mandata in onda su Rai 1 ha interessato 2.916.000 spettatori pari a uno share del 17,94%. Subito dopo con uno scarto minimo, il film con Claudio Bisio e Alessandro Siani Benvenuti al Sud in onda su Canale 5 ha registrato uno share del 15,35% con 2.469.000 spettatori. Infine su Rai 2 gli Europei di Pallavolo Maschile Italia-Svizzera hanno interessato 1.838.000 spettatori con uno share del 10,1%.

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Rai 3 Presa Diretta ha registrato uno share del 5,4% con 966.000 telespettatori. La replica de Le Iene presentano Inside con il caso della strage di Erba ha raccolto davanti allo schermo 887.000 spettatori pari a uno share del 7,05%. Quarta Repubblica su Rete 4 ha registrato 818.000 spettatori e uno share del 6,22%.

Sul La 7 Anna and the King ha ottenuto uno share del 2,17% con 330.000 spettatori. Infine sul Nove il film Joker – Wild Card ha interessato 325.000 spettatori con uno share dell’1,9% mentre su TV 8 What Women Want ha registrato uno share dell’1,5% con 238.000 spettatori.