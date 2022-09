Ecco le location di Benvenuti al Sud, il film con protagonisti Claudio Bisio e Alessandro Siani, remake del francese Giù al Nord.

In Francia, ma non solo, aveva avuto molto successo Giù al Nord, commedia che gioca sugli stereotipi riguardanti i francesi che abitano nella parte settentrionale del Paese. La commedia è uscita nelle sale cinematografiche nel 2008 e due anni dopo, nel 2010, è stato realizzato anche il remake italiano: Benvenuti al Sud. Anche la versione made in Italy del film, diretta da Luca Miniero, è stata molto apprezzata dal pubblico: vediamo ora quali sono le location di Benvenuti al Sud.

Benvenuti al Sud: le location del film

Quasi l’intero film è ambientato a Castellabate, cittadina dove il protagonista, il direttore di un ufficio postale in Brianza, viene trasferito. Proprio Castellabate è la location principale dove si sono svolte le riprese di Benvenuti al Sud.

Claudio Bisio

I lavori di ripresa sono duranti circa due mesi e mezzo, sono iniziati a settembre del 2009 e sono terminate nel mese di novembre. Oltre che nel borgo medievale di Castellabate, di cui si possono riconoscere Palazzo Perrotti, il Belvedere di San Costabile e Porta di Mare, le riprese si svolte anche in alcune frazioni del comune in provincia di Salerno, nello specifico San Marco e Santa Maria, due paesi che fanno parte del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

Il comune di Castellabate non ha una stazione, quella che si vede nel film è in realtà la stazione di Capranica-Sutri. La scena del finto rapimento, quando la famiglia del protagonista lo raggiunge a Castellabate, è stata girata nella base militare di Persano. A Milano e a Roma sono state girate invece le altre scene.

Benvenuti al Sud: il cast del film

Il protagonista di Benvenuti al Sud, Alberto Colombo, è interpretato da Claudio Bisio. Alessandro Siani e Valentina Lodovini sono invece Mattia e Maria, Angela Finocchiaro è la moglie Silvia. Costabile Piccolo e Costabile Grande sono invece interpretati da Nando Paone e Giacomo Rizzo.

