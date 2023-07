Chi ha registrato il numero maggiore di ascolti nella serata di domenica 16 luglio? Ecco i dati auditel.

Nella serata di domenica 26 luglio il palinsesto televisivo ha offerto una varietà di programmi per spaziare dalla musica con il Tim Summer Hits alle serie tv con la fiction Rai Scomparsa ai film sulle altre reti generaliste. Vediamo però nel dettaglio quale è stato il programma più visto e quale rete ha raggiunto la percentuale di share più alta. Ecco i dati auditel!

Vanessa Incontrada

Sul podio: ‘Scomparsa’ si riconferma al primo posto

Anche per la serata di domenica 16 luglio la fiction Rai con Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno si posiziona al primo posto per numero di ascolti. La serie televisiva italiana Scomparsa in onda su Rai 1, ha appassionato 1.884.000 spettatori con uno share del 14,4%.

Subito dopo con uno share del 10,8% troviamo Rai 3 che con la finale degli Europei Under 19 Portogallo – Italia ha registrato 1.473.000 spettatori, nello specifico 871.000 per il primo tempo e 1.639.000 per il secondo tempo.

Al terzo posto troviamo poi il Tim Summer Hits, lo spettacolo di musica più seguito dell’estate che è andato in onda su Rai 2. La seconda rete Rai ha registrato 1.242.000 spettatori pari a uno share del 10,1%.

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Passiamo ora alle altre reti generaliste e vediamo come sono andati gli ascolti. Il film su Canale 5 Instant Family ha ottenuto uno share del 10% con 1.231.000 spettatori. Subito dopo troviamo Italia 1 che ha intrattenuto davanti allo schermo 783.000 teste pari al 5,8% di share mandando in onda il telefilm statunitense FBI – Most Wanted.

La 7 invece ha proposto ai suoi spettatori il film del 1977 Una giornata particolare che ha interessato 547.000 persone pari a uno share del 4,3%. Appena dopo abbiamo Rete 4 che ha mandato in onda il film con Adriano Celentano e Ornella Muti Innamorato pazzo raccogliendo 503.000 spettatori pari ad uno share del 4%.

Infine TV 8 con Italia’s Got Talent Best Of ha registrato 312.000 spettatori e 2,4% di share mentre Canale Nove con la maratona di Little Big Italy ha ottenuto uno share del 2,4% con 285.000 spettatori.