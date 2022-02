Ambientato nella incantevole città ligure, Hotel Portofino è un classico noir inglese con tanti tocchi di italianità, anche nel cast.

L’ex star di Californication e Designated Survivor Natasha McElhone torna in tv per Hotel Portofino, un sofisticato giallo inglese in costume, ambientato in Italia. Come epoca storica la scelta è ricaduta su un periodo piuttosto turbolento, ovvero durante gli anni di ascesa al potere di Benito Mussolini. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sullo show, naturalmente proposto anche lungo la nostra penisola. In particolare, ci soffermeremo sulla data di uscita, la trama, il cast e le location, oltre a condividervi il trailer ufficiale.

Hotel Portofino: a quando l’uscita in Italia?

Portofino Liguria Landscape

Lo show sarà disponibile a partire dal 28 febbraio su Sky Serie e on-demand su NOW. Un mistery dalla durata complessiva di sei episodi.

Hotel Portofino: la trama

“Italia, anni Venti del Novecento. Mentre nel Belpaese è in atto la scalata politica di Benito Mussolini, l’intraprendente Bella Ainsworth – figlia di un ricco industriale britannico, Jack Livesey – si trasferisce a Portofino per aprire un hotel in puro stile british – recita la sinossi ufficiale -. Con lei il marito, Lord Cecil Ainsworth, appartenente a una famiglia ancora nobile ma non più possidente come ai bei vecchi tempi. La sua speranza è quella di dare a sé stessa e alla sua famiglia un nuovo inizio dopo uno dei periodi più oscuri degli ultimi decenni, la Grande Guerra, un conflitto che ha lasciato un segno indelebile non solo nella Storia, ma anche nelle storie personali di chi si è ritrovato più o meno direttamente coinvolto.

Oltre a ciò, Bella ha anche un altro obiettivo altrettanto importante: raggiungere l’indipendenza economica. La sua impresa avrà successo? Il sole della Riviera Ligure di Levante, le prelibatezze della cucina del posto, il rapporto con i dipendenti, con gli ospiti e con gli abitanti della zona basteranno per fare di lei una donna nuova e per riportare un po’ di serenità in famiglia? I problemi sembrano essere sempre dietro l’angolo…”.

Il cast di Hotel Portofino

Natasha McElhone interpreta Bella Ainsworth, figlia del ricco industriale Jack Livesey, una donna desiderosa di ridare alla propria famiglia quella speranza persa, come un nuovo inizio, dopo i fasti bui della Grande Guerra. Una figura influente dell’albergo è Lady Latchmere, personaggio portato in scena da Anna Chancellor. Tra gli attori scritturati pure dei nomi italiani quali Daniele Pecci (nel ruolo del Conte Carlo Albani), Lorenzo Richelmy (il figlio Roberto Albani) e Rocco Fasano (Gianluca Vitali, un attivista antifascista).

Hotel Portofino: il trailer

L’11 febbraio 2022 Sky ha pubblicato sui suoi canali il trailer di lancio. Ve lo potete gustare di seguito:

Le location di Hotel Portofino

A dispetto del copione, il luogo delle riprese non è Portofino, bensì Abbazia, in Croazia. La perla del Quarnero è molto ricca in fatto di ambiente, architettura e storia, con un’atmosfera richiamante le rinomate località italiane.

