Ritorno alle origini è il terzo film de Il giovane Montalbano: ecco trama, cast e location della pellicola della serie TV ideata da Andrea Camilleri.

Ritorno alle origini è il terzo episodio / film della prima stagione della serie Il giovane Montalbano. Le cui indagini, che hanno come protagonista un giovane Salvo Montalbano appena divenuto commissario di Vigata, sono state ideate come sempre da Andrea Camilleri proprio per Dopo essersi lasciato con la fidanzata Mery, il commissario fa conoscenza con jl suo nuovo vie: Mimì Augello. Il rapporto tra i due è inizialmente burrascoso: i due dovranno però indagare sullo strano rapimento di una bambina, nel frattempo fanno la conoscenza di Livia Burlando, un’architetto di Genova in vacanza in Sicilia. L’attrazione per Salvo Montalbano è subito molto forte.

Ritorno alle origini: le location del film de Il giovane Montalbano

Come per Il Commissario Montalbano, anche per le indagini de Il giovane Montalbano le riprese sono state effettuate in vari luoghi della Sicilia. A Punta Secca, una frazione del comune di Santa Croce Camerina, si trova il B&B celebre per essere la casa di Marinella dove abita Salvo Montalbano. Altre location sono la piazza del Duomo a Ragusa Ibla, Modica, Sampieri e Donnalucata.

Michele Riondino

Non va poi dimenticato il palazzo del Comune di Scicli, che in TV lo conosciamo come il commissariato di polizia nel quale lavora Salvo Montalbano.

Ritorno alle origini: il cast del film de Il giovane Montalbano

A interpretare il giovane commissario Montalbano è Michele Riondino. Alessio Vassallo è il vice Mimì Augello, Andrea Todona impersona invece l’ispettore Carmine Fazio. L’agente Agatino Catarella, altro storico personaggio della saga del commissario Montalbano, è invece interpretato da Fabrizio Pizzuto. Sarah Felberbaum è invece Livia Burlando.