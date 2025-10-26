Ti amo in tutte le lingue del mondo: ecco le location del film di Pieraccioni

Ecco quali sono le location di Ti amo in tutte le lingue del mondo, una delle più divertenti commedie di Leonardo Pieraccioni.

Fra i personaggi più noti interpretati da Leonardo Pieraccioni c’è Gilberto Rovai, il professore di educazione fisica protagonista di Ti amo in tutte le lingue del mondo. Il nome del personaggio non è stato scelto a caso, ma è quello di un amico dello stesso Leonardo Pieraccioni morto nel 2004, l’anno prima dell’uscita del film nelle sale cinematografiche. La pellicola ha avuto un buon successo, come dimostrano anche i 20 milioni di euro incassati, ma dove è stata girata? Scopriamo insieme tutte le location di Ti amo in tutte le lingue del mondo.

Ti amo in tutte le lingue del mondo: le location

Gran parte delle scene del film sono state a girate a Pistoia, città che d’altronde è quella in cui è ambientata la storia. Si possono riconoscere la piazza del Duomo, Zoo, l’ex convento di Giaccherini, ma anche la zona industriale di Sant’Agostino, la biglietteria di piazza Mazzino.

Leonardo Pieraccioni

Tra le varie location di Ti amo in tutte le lingue del mondo che troviamo a Pistoia ci sono anche l’ex casa del balilla di piazza San Francesco, il Caffè Valiani, l’Istituto Pacini e il ristorante brasiliano di via della Madonna.

Oltre che nel capoluogo di provincia della Toscana, altre scene di Ti amo in tutte le lingue del mondo sono state girate a Borgo a Buggiano (celebre comune sempre della provincia di Pistoia) e a Gardaland: è questo infatti il parco di divertimenti che si vede nel film.

Ti amo in tutte le lingue del mondo: il cast

In Ti amo in tutte le lingue del mondo, oltre al protagonista Leonardo Pieraccioni hanno lavorato Giorgio Panariello, Massimo Ceccherini, Rocco Papaleo e la supermodella spagnola Marjo Berasategui.

Nel cast del film ci sono poi anche alcune Guest star come il presentatore tv (oltre che caro amico dello stesso Pieraccioni) Carlo Conti e i cantautori Francesco Guccini e Francesco Tricarico.