Chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti nella serata di giovedì 12 ottobre? Ecco i dati auditel.

Un’altra sfida per il Grande Fratello che per la serata di giovedì 12 ottobre si è trovato ad affrontare la seconda puntata di Blanca 2 sul primo canale Rai. È stata proprio la fiction Rai a ottenere il numero maggiore di ascolti e a conquistare la maggior parte del pubblico italiano. Vediamo nel dettaglio di che numeri stiamo parlando e anche quali prestazioni hanno registrato le principali reti generaliste.

Sul podio: ‘Blanca’ al primo posto

Al primo posto, come anticipato, troviamo la fortunata fiction di produzione Rai Blanca 2. Interpretata da Maria Chiara Giannetta, la serie tv in onda su Rai 1 ha registrato uno share del 23,3% con 3.823.000 spettatori. Su Canale 5 il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini ha interessato 2.141.000 spettatori pari ad uno share del 16,5%. Su Rete 4 Dritto e rovescio è stato visto da 866.000 spettatori pari ad uno share del 6,2%.

Maria Chiara Giannetta

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Su La 7 Piazza pulita, condotto da Corrado Formigli, ha interessato 837.000 spettatori e ha registrato uno share del 6,2%. Su Rai 3 Splendida Cornice ha invece registrato uno share del 4,8% ed è stata seguita da 792.000 telespettatori. Il film scelto invece da Rai 2 Le Mans 66 – La grande sfida ha registrato 650.000 spettatori pari a uno share del 4,1%.

Su Italia 1 il film Godzilla II – King of monsters è stato visto da 525.000 telespettatori e ha registrato uno share del 3,2%. Su TV 8 la partita per le qualificazioni agli Europei 2024 tra Spagna e Scozia è stata seguita da 436.000 spettatori e ha registrato uno share del 2,3%. In ultima posizione abbiamo canale Nove che con Only Fun – Comico Show che ha registrato 383.000 spettatori pari al 2,2% di share.