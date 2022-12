Ecco le location di Le Mans ’66 – La grande sfida, il film che racconta la storia dell’epica rivalità tra la Ferrari e la Ford.

Per gli appassionati di motori e di corse automobilistiche, la 24 Ore di Le Mans è una delle gare più affascinanti ed emozionanti di tutte. Negli anni ’60 il circuito francese è stato teatro di alcune epiche sfide tra il gigante dell’automobilismo italiano, la Ferrari, e l’americana Ford. Proprio questa rivalità è stata raccontata dal regista James Mangold in Le Mans ’66 – La grande sfida, film che si è aggiudicato anche due premi agli Oscar 2020: quello per il Miglior Montaggio e quello per il Miglior Montaggio Sonoro. Vediamo ora insieme dove è stata girata la pellicola.

Le Mans ’66 – La grande sfida: le location del film

Tra le location di un film come Le Mans ’66 – La grande sfida non potevano di certa mancare proprio la città francese di Le Mans e il circuito dove ogni anno si tiene questa affascinante gara.

Bandiera a scacchi

Ma la Francia ha ospitato solo una minima parte delle riprese dell’intero film, che per gran parte è stato invece girato in varie località degli Stati Uniti.

Il regista James Mangold, gli attori, le attrici e tutti gli addetti ai lavori del film hanno girate in varie località della California, ma anche in grandi città come New Orleans e Atlanta, oltre che Savannah e Statesboro.

Le Mans ’66 – La grande sfida: il cast del film

I protagonisti principali di Le Mans ’66 – La grande sono Matt Damon e Christian Bale, che rispettivamente interpretano gli ex piloti Carroll Shelby e Ken Miles. Per riuscire a entrare meglio nel proprio ruolo, Christian Bale ha preso diverso lezioni di guida sportiva prima di girare il film.

Nel cast di Le Mans ’66 – La grande sfida troviamo poi attori come Jon Bernthal, Caitriona Balfe, ma anche Tracy Letts e il “nostro” Remo Girone. Quest’ultimo interpreta il ruolo di Enzo Ferrari.

Riproduzione riservata © 2022 - DG