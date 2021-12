Il gip ha accolto la richiesta della Procura per archiviare le indagine sul caso Denise Pipitone in quanto per Anna Corona non ci sono elementi per sostenere l’accusa in giudizio.

Non ci sono i presupposti legali per continuare le indagini su Anna Corona, ex moglie del padre naturale di Denise Pipitone. Il gip ha deciso di archiviare le indagini sul caso della piccola scomparsa a Marsala del Vallo perchè i due testimoni chiave hanno fornito false informazioni al pm.

Le dichiarazioni del gip sull’archiviazione delle indagini

“Indagini lunghe e incredibilmente vaste da cui non sono emersi elementi sufficienti a sostenere un’accusa in giudizio. A questo giudicante non è dato neppure immaginare come potrebbe essere formulato dal pubblico ministero, anche sommariamente, un capo di imputazione nei confronti della Corona. Non appare possibile, allo stato, imputare all’indagata una condotta criminosa, né tanto meno una condotta sufficientemente precisa in ordine al reato e alle modalità di realizzazione della condotta: quale reato potrebbe essere addebitato alla Corona? Ove si optasse per il sequestro di persona, quale condotta potrebbe essere contestata? Di mandante del rapimento? Di esecutrice”.

Queste le parole del gip, riportate da TG Com 24 che poi conclude: “Ogni ipotesi accusatoria a carico di Anna Corona appare al momento assolutamente insuscettibile di essere vagliata in giudizio e, ancor meno, di condurre a un’affermazione di responsabilità. E una allo stato certa assoluzione comporterebbe d’altronde l’impossibilità di procedere ad altre indagini nei confronti dell’indagata”.

