Antonino Spinalbese finisce nel mirino di Wanna Marchi e di sua figlia Stefania Nobile per le sue “manovre” al GF Vip.

Vi ricordate Wanna Marchi e Stefania Nobile? Le due donne, passate alla storia per le loro televendite (e non solo), si sono trovate a commentare anche alcune situazioni del GF Vip ai microfoni di Casa Pipol. Le due hanno preso di mira Antonino Spinalbese ma anche Luca Onestini.

Antonino Spinalbese attaccato da Wanna Marchi e Stefania Nobile

Antonino Spinalbese

Stefania Nobile e Wanna Marchi, a quanto pare, sono spettatrici assidue del GF Vip. La conferma è arrivata dalla recente diretta con Casa Pipol nella quale le due si sono messe a parlare dell’attualità del reality.

Particolare attenzione le parole a proposito di Antonino Spinalbese ma anche quelle su Luca Onestini.

Tenuto sul piedistallo da diverse donne nella Casa, per madre e figli, in realtà, l’ex di Belen non meriterebbe tutte queste attenzioni: “Lo amano tutte e io non lo sopporto, lo detesto”, ha detto la Nobile. “Per me è l’anti sensualità, l’anti uomo, l’anti tutto. Sembra sempre stanco, sembra sempre uno che ha trombat* l’attimo prima”.

Nel mirino delle due donne la voce dell’uomo. “Ha un a voce angosciante. Detesto le persone che hanno la voce senza mai alti né bassi. Come Giuseppe Conte”. E ancora: “Hanno la voce inquietante come il trapano del dentista. Poi è avvilente se è considerato un mito o un esempio di sensualità. Ai miei tempi c’erano divi come Robert De Nico e Al Pacino. Mi chiedo come possa piacere”, le parole riprese da Fanpage.

Non manca, come anticipato, anche un piccolo passaggio su Luca Onestini: “Il personaggio era Tonin ai tempi, non lui. Sparla troppo. Io non credevo che gli uomini fossero così pettegoli. Potrebbe anche evitare di criticare tutti dalla mattina alla sera”.

Di seguito anche un post Instagram del GF Vip che riguarda i due uomini:

