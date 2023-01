Aveva già anticipato quanto accaduto, ma Mara Venier, nelle ultime ore, ha confermato di aver ricevuto una denuncia.

Non è voluta entrare nei dettagli della vicenda, per ovvie ragioni, ma Mara Venier, a La Stampa, ha confermato quanto aveva già lasciato intendere qualche giorno fa a Domenica In. La “zia” della tv, infatti, ha ammesso di essere stata denunciata da Javier Rigau, ex marito di Gina Lollobrigida.

Mara Venier denunciata: cosa è successo

Mara Venier

Come vi abbiamo anticipato, Mara Venier ha confermato di essere stata denunciata dall’ex marito di Gina Lollobrigida, Javier Rigau.

In occasione della puntanta di Domenica In della scorsa settimana, la conduttrice aveva già detto di essersi presa una denuncia ma non era entrata nel merito della vicenda. In quell’occasione, infatti, in studio era presente Andrea Piazzolla, factotum per 13 anni di Gina Lollobrigida, scomparsa il 16 gennaio a 95 anni.

La Zia della tv aveva spiegato brevemente prima di iniziare l’intervista: “Mi sono già presa una denuncia, tu ti prendi tutta la responsabilità di ciò che dici”.

E a quanto pare, proprio per quell’intervista, la donna avrebbe avuto delle conseguenze. Infatti, parlando a La Stampa, in un breve passaggio, la Venier ha ammesso: “L’intervista? La dovevo alla Lollo. Volendo molto bene a Gina e conoscendo parecchie cose di lei, più di tanti che parlano a vanvera, ho raccontato chi era attraverso le immagini. Io quello che dovevo dire l’ho detto: ora basta. Non ci tornerò più su perché, da qui in poi, tutto rischia di diventare gossip. Gina ha il diritto al silenzio e al rispetto”.

Di seguito un recente post Instagram della conduttrice proprio dallo studio di Domenica In:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG