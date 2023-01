Ormai all’ottavo mese, Aurora Ramazzotti si allena e lancia un progetto anche per il post parto rivolto alle donne in gravidanza.

Non ha mai nascosto il pancione e, spesso, è anche andata a scontrarsi con diverse critiche. Ma Aurora Ramazzotti porta avanti con orgoglio la sua “mission” e anche in tema ginnastica in gravidanza ha voluto non solo dire la sua ma anche lanciare un importante progetto per tutte le donne che come lei si trovano o lo faranno in futuro nella stessa situazione.

La ginnastica e il progetto di Aurora Ramazzotti

Attraverso le sue stories Instagram e anche con un post, Aurora Ramazzotti ha condiviso una serie di momenti che la vedono impegnata a fare ginnastica col suo bel pancione. Il motivo, questa volta, non è solo per far vedere la sua routine, ma anche per lanciare un bel messaggio anche in chiave di un profetto importante di cui si occuperà.

“In questi anni lo sport è stato una costante nel mio modo di comunicare e ci ha anche uniti molto. Abbiamo fatto squadra ponendoci tantissimi obiettivi e motivandoci a vicenda. La gravidanza è un periodo particolare della donna, in cui tutto cambia: il corpo, le abitudini. Sto vivendo questo periodo della vita in continua evoluzione in cui non era detto che ci fosse spazio per lo sport. Parliamo sempre di ascoltare il nostro corpo, ma cosa vuol dire? Concedersi di fare quello che sentiamo sia giusto per noi, anche in un momento che può essere così ‘spaventoso’”, ha detto la Ramazzotti.

“Io all’inizio ero terrorizzata, tanto che i primi tre, quattro mesi non ho mosso un muscolo. E questo a cosa ha portato? E’ un po’ come Charlotte di ‘Sex and The City’ che si precludeva la corsa, la sua più grande passione, perché era rimasta incinta e sentiva di dover proteggere questa vita dentro di sé. Piano, piano ho iniziato ad accusare il fatto che non mi muovessi più, non solo a livello fisico, ma anche mentale. Così, quando ho iniziato a sentirmi meglio, ho ripreso. Anzi, dirò di più: è stato uno dei periodi della mia vita in cui mi sono sentita più forte. Lo so che sembra assurdo, ma è così”, ha ammesso la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

“Proprio per questo ho voluto sentire la mia famiglia di Nike che già stava preparando degli allenamenti per accompagnarmi in questo viaggio. Si tratta di un progetto di allenamento per le donne in gravidanza che inizia adesso e si concluderà dopo il parto. Vi farò vedere anche come riuscirò a recuperare da questo momento così incredibile, al punto che mi fa strano pure dirlo…”.

Di seguito anche un post Instagram dove la showgirl spiega il suo progetto:

