Sfuriata di Dana Saber direttamente contro il GF Vip. Pesanti accuse dell’ex concorrente per come è andata l’esperienza nella Casa.

Ne ha per tutti Dana Saber che dopo aver terminato con varie polemiche la sua esperienza al GF Vip ha deciso di tirar fuori ogni suo pensiero con un lungo post su Instagram rivolto direttamente ai “vertici” della trasmissione ma anche ad alcuni ex compagni di avventura nella Casa.

Dana Saber contro il GF Vip

Alfonso Signorini

“Caro Grande Fratello VIP, sono entrata nella casa in uno dei momenti più difficili della mia vita e sapevo che non sarebbe stata facile. Da spettatrice del programma ho sempre cercato intrattenimento, lo stesso che ho cercato di dare io a voi in queste settimane”, ha esordito Dana Saber nel suo messaggio su Instagram.

“Ho sempre pensato che un po’ di sana follia sia necessaria per divertire il pubblico.Nel mio percorso ho sempre cercato di essere autentica, attaccando chi volevo attaccare senza la paura di essere eliminata e sono contenta che sia andata così”.

“Sono venuta a conoscenza di una serie di frasi che sono state strumentalizzate contro di me fuori dalla casa di cui non ne condivido il pensiero. Sono stata più volte avvicinata alla guerra e alle armi senza la possibilità di potermi difendere e dare una spiegazione alle mie parole”.

“In ogni caso credo sia grave che nel 2023 ancora non ci sia la libertà di espressione, mi sento di dire che lo stesso GF mi abbia più volte isolata e così negato la possibilità di poter dire la mia opinione liberamente”.

Bullismo e stress

Il messaggio della modella prosegue poi: “Sono stata bullizzata direttamente e psicologicamente da un gruppo di persone che avevano come fine vincere il programma, facendomi passare come una persona violenta (senza aver mai spinto nessuno ma subendo sgambetti)”.

“Questa esperienza mi ha creato uno stress che mi sono portata dietro anche fuori dalla casa, per giorni non sono più riuscita a dormire a ritmi regolari a causa della musica, l’utilizzo delle luci e della melatonina che veniva utilizzata all’interno come se fosse la cura alla cattiveria di alcune persone”.

Infine un’analisi conclusiva: “Ora che mi sono ripresa posso dirvi che sono contenta del mio percorso, perché nonostante tutto non sono mai stata parte di un copione ma ho preferito limitarmi ad essere una concorrente di un reality. Non capisco come questo programma tenda solo a valorizzare una donna solo nel momento in cui cui si accoppia con qualche uomo e alla fine il programma gira sempre e solo attorno a questo… ho fatto delle scelte differenti da tutto ciò e forse per questo non sono piaciuta. Detto ciò ci tenevo a ringraziare tutti i miei fans che mi hanno sempre sostenuta e supportata nel mio percorso”.

Di seguito anche il post Instagram della donna:

