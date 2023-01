Traffico in tilt a Milano: tutta colpa di Belen Rodriguez che ha lasciato la sua auto dove non avrebbe potuto e ha bloccato un tram.

“Sono squilibrata, nella vita ne ho fatte di tutti i colori”. Sono queste le parole dette in passato da Belen Rodriguez e riprese dal settimanale Nuovo in queste ore per raccontare un curioso episodio che ha visto proprio l’argentina protagonista in quel di Milano quando ha, di fatto, bloccato il traffico della città.

Belen Rodriguez blocca un tram con la sua auto

Belen Rodriguez

Come sottolineato dal settimanale, Belen Rodriguez si è confermata una “ribelle” e “spericolata alla guida”. Si fa per dire, in realtà, dato che la modella e conduttrice argentina, moglie di Stefano De Martino, in verità la sua auto l’ha solamente lasciata ferma dove non avrebbe potuto e dovuto lasciarla…

Infatti, la bella showgirl è stata pizzicata dai paparazzi di Nuovo mentre stava combinando un bel pasticcio. A Milano, in pieno centro città, l’argentina ha lasciato la sua automobile sulle rotaie del tram, bloccandone così il passaggio.

Inevitabile creare a quel punto confusione e traffico che, già di per sé, come noto, è piuttosto importante nel capoluogo lombardo.

Nonostante ciò, la bella Belen non è apparsa particolarmente preoccupata di quanto accaduto. Anzi. Si sarebbe avviata con fare piuttosto tranquillo verso la vettura e con serenità ha aperto la portiera ed è ripartita. Dicono, persino con un mezzo broncio infastidito.

Già in passato la modella aveva parcheggiato il suo suv su un marciapiede, bloccando l’uscita ad un altro automobilista. Solo dopo numerosi colpi di clacson lei e Iannone, all’epoca (2019) suo compagno, aveva provveduto a spostare la vettura.

Di seguito, invece, un recente post Instagram prima dell’ultima puntata de Le Iene:

