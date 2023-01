Aggressione contro l’inviata di Striscia la notizia, Stefania Petyx, e la troupe del tg satirico: si trovavano nella città di Matteo Messina Denaro.

Striscia la notizia ha mandato in onda ieri, 26 gennaio, le prime immagini dell’aggressione ai danni di Stefania Petyx e della troupe del tg satirico, approdata a Campobello di Mazara, paese dell’arresto di Matteo Messina Denaro, per chiedere agli abitanti pareri sul caso. Come mostrato in anteprima dalle immagini che fanno parte di un servizio completo che andrà in onda nella serata di oggi, 27 gennaio, la Petyx è stata brutalmente aggredita da un uomo.

Aggressione nel paese di Messina Denaro: cosa è successo

Come riportato da la stampa di Castelvetrano, l’inviata di Striscia la notizia e il cameraman erano in via Garibaldi quando un uomo li ha aggrediti e poi ha tentato di investire con un motorino la Petyx.

Quest’ultima era giunta nel paese dell’arresto di Matteo Messina Denaro per intervistare gli abitanti sul fatto che ancora oggi sta interessando la cronaca nazionale. Ad un certo punto ed in modo del tutto imprevisto, l’uomo mostrato nelle immagini ha dato in escandescenza ed ha iniziato a prendere a spintoni l’inviata di Striscia e il cameraman.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG