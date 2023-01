Che sia giunto il momento della pace tra Ginevra ed Elettra Lamborghini? Le due sorelle potrebbero tornare fianco a fianco, ma non per una reunion.

I rapporti tra Ginevra ed Elettra Lamborghini continuano ad essere gelidi. La prima, entrata nella casa del Gf Vip con un appello per la sorella minore affinché le tendesse una mano per una riappacificazione, non è riuscita nell’intento. Nonostante le voci di un lento riavvicinamento tra le due, ad oggi Ginevra e Elettra risultano essere ancora molto distanti. Impegni di lavoro, però le potrebbero costringere ad avvicinarsi…

Ginevra ed Elettra Lamborghini insieme, ma per lavoro

Secondo indiscrezioni, le sorelle Lamborghini parteciperanno il prossimo 25 febbraio ad “Una voce per San Marino”.

Ginevra, oltre alla sorella Elettra, sarà tra i partecipati in gara per il talent che sceglierà il cantante che rappresenterà San Marino alla nuova edizione dell’Eurovision Song Contest.

Le due, da tempo lontanissime, potrebbero dunque rivedersi, anche se solo per motivi strettamente lavorativi. Chissà, tuttavia, se questa situazione potrebbe essere l’occasione giusta per un chiarimento definitivo tra le Lamborghini.

I fan sono in attesa di ulteriori risvolti e fanno il tifo per la pace tra Elettra e Ginevra.

Riproduzione riservata © 2023 - DG