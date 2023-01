Ezio Greggio si racconta tra successi tv e scherzi di cui sono stati vittime molti personaggi dello spettacolo, tra cui Enzo Iacchetti.

Storico conduttore di Striscia la notizia in coppia con Enzo Iacchetti, Ezio Greggio è sul piccolo schermo fin dalla nascita della televisione, nel 1954. “Faccio la televisione che amo e che è parente del varietà”, ha raccontato lui in una intervista per Tv sorrisi e canzoni, dove ha passato in rassegna alcuni degli scherzi più divertenti organizzati ai danni di amici o perfetti sconosciuti.

Ezio Greggio e lo scherzo a Iacchetti

Enzo Iacchetti è una delle vittime di Ezio Greggio, spedito a Roma da Antonio Ricci per comunicare all’amico la conduzione di Striscia la notizia.

“Per tutto il tempo Enzino pensava di stare su ‘Scherzi a parte’ – ha ricordato il conduttore, che ha ereditato dalla famiglia di origine la passione per le burle – . Fermava i furgoncini per strada immaginando che ci fossero telecamere nascoste”.

“Il giorno della messa in onda, lui arrivò puntuale e io in ritardo: era ancora convinto che lo stessimo prendendo in giro – ha raccontato scherzoso – .Andammo in onda in diretta. Finita la puntata, corse in camerino ad abbracciarmi: ‘Adesso ci credo’ mi disse. ‘Ho sentito mia mamma e mi ha confermato di avermi visto in tv!’”.

