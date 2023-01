Matteo Messina Denaro, che dal 16 gennaio 2023 è detenuto sotto il regime del 41 bis, è gravemente malato di cancro al colon e ha chiesto le cure migliori. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, ha chiesto ai medici del carcere di massima sicurezza de L’Aquila di essere trattato con i migliori farmaci e terapie, spiegando di essere informato sulla malattia poiché ha letto molto sull’argomento nonostante non abbia ricevuto un’educazione culturale.

Il boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro avrebbe ripetuto più volte, con toni pacati e cordiali, la sua richiesta di essere trattato con i migliori farmaci e terapie poiché, nonostante non abbia ricevuto un’educazione culturale, è informato sulla malattia perché ha letto molteplici libri sull’argomento.

L’equipe medica guidata dal professor Luciano Mutti, primario oncologo dell’ospedale di L’Aquila, sta prendendosi cura del boss e gli ha assicurato che stanno seguendo procedure all’avanguardia, conformi ai protocolli internazionali.

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, accanto alla cella dove Messina Denaro è detenuto, è stato allestito un ambulatorio appositamente per le sue cure. Il boss si è recentemente sottoposto a una seduta di chemioterapia, che gli ha causato solo problemi gastrointestinali, ed è prevista un’altra seduta nelle prossime settimane.

